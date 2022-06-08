«التنمية الحضارية»: 35 مشروعا لتطوير عواصم المدن بـ108 آلاف وحدة سكنية

قال الدكتور خالد صديق، رئيس صندوق التنمية الحضارية، إنه في عام 2016 وضع الصندوق خريطة قومية أوضحت المشاكل الرئيسة التي تواجه العمران في مصر، ومنها وجود 357 منطقة غير آمنة على مستوى الدولة، يعيش بها ما يقرب من 1.5 مليون مواطن، وهي غير آمنة على حياتهم، بالإضافة لوجود ما يقرب من 40% من المسطح العمراني للمدن في مصر غير مخطط، بما يعني معيشة 20 مليون إنسان في مناطق غير مخططة تنقصها الخدمات الأساسية من مياه وصرف صحي وكهرباء، بالإضافة لوجود 1105 أسواق عشوائية على مستوى الدولة.

40 مليار جنيه لتطوير العشوائيات

وأوضح «صديق» في مداخلة هاتفية لـ«إكسترا نيوز»، أن الصندوق وضع خطة للقضاء على المناطق غير الآمنة في نهاية 2020 ويستمر تنفيذها حتى منتصف 2021، بتكلفة بلغت 40 مليار جنيه، لافتًا إلى أنه جرى وضع خطط تنموية لتنمية نجاحات الصندوق، بعد النجاح في تطوير العشوائيات، وتحول الصندوق من المشروعات الخدمية إلى الاقتصادية التي تمكنه من الإنفاق على تطوير أي عشوائيات.

مشروعات تنموية في شوارع القاهرة

وأشار رئيس صندوق التنمية الحضارية، إلى أنه منذ عام 2016 جرى الانتهاء من المناطق غير الآمنة و4000 فدان من غير المخطط، ويجري العمل على 10 آلاف فدان في المناطق غير المخططة، مع العمل تحت مظلة التنمية الحضارات، ومنها مشروع تنمية وتطوير عواصم المدن الحضارية الكبرى، موضحًا أن المشروع يستهدف 500 ألف وحدة وبدأت المرحلة العاجلة بـ13 محافظة، بإجمالي 35 مشروعًا تتضمن 108 آلاف وحدة بتكلفة 120 مليار جنيه، ووصلت نسبة التنفيذ إلى ما يقرب من 56% في شهور قليلة.

وأكد رئيس صندوق التنمية الحضارية، أنه جرى العمل على مشروع إحياء القاهرة التاريخية، وكان الجميع يخشى هذا المشروع نظرًا لخطورته، موضحًا: «عملنا على توفير مظهر تاريخي للقاهرة التاريخية يجذب السائح، ويحقق طفرة في المشهد داخل المناطق المصرية الأصيلة، مثل الحسين وباب زويلة والحاكم والفسطاط ومصر القديمة».