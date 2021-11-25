«صديق»: صندوق التنمية الحضارية يعمل حاليا على 5 مشروعات كبرى

قال المهندس خالد صديق، رئيس صندوق التنمية الحضارية، أن الصندوق يعمل خلال الوقت الراهن في 5 مشروعات، وهم: مشروع تطوير المناطق غير المخططة، تطوير القاهرة التاريخية، مشروع حدائق الفسطاط، تطوير الأسواق العشوائية، تطوير عواصم المدن والمحافظات.

227 مدينة بمشروع تطوير المناطق غير المخططة

وتابع «صديق»: «ويضم مشروع تطوير المناطق غير المخططة 227 مدينة على مستوى الجمهورية، بمساحة 417 ألف فدان، بتكلفة 318 مليار جنيه، ويشمل المشروع توفير كافة المرافق والخدمات والشبكات التي تفتقدها تلك المناطق، وتصحيح الأوضاع داخلها، مع الاحتفاظ على الثروة العمرانية داخلها».

وأشار رئيس صندوق التنمية الحضارية إلى أنه تم تنفيذ حوالي 56 منطقة، بمساحة 4600 فدان، بتكلفة حوالى مليار جنيه، ويتم العمل حاليا في 79 منطقة، بتكلفة 3.4 مليار جنيه، بمساحة 6900 فدان، ومن المخطط أن ينتهي تنفيذ تلك المشروع في 2030، وفقا لتصريحاته الخاصة لـ «الوطن».

رئيس صندوق التنمية الحضارية: تم تنفيذ حوالى 56 منطقة غير مخططة بمساحة 4600 فدان

أما عن مشروع تطوير عواصم المدن والمحافظات الكبرى، أوضح «صديق» أنه جاء هذا المشروع ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتكليف الصندوق بتنفيذ المشروع منذ شهر فبراير الماضي، المستهدف في هذا المشروع 500 ألف وحدة، بتكلفة تقديرية 350 مليار جنيه حتى الآن، ويهدف المشروع لاستغلال المناطق والأراضي المتاحة وغير المستغلة، لعمل مشروعات عمرانية، تناسب جميع فئات المجتمع.

وأضاف «صديق» أن مشروع تطوير القاهرة التاريخية، يعد بمثابة حلم لجميع المواطنين والمسئولين، وذلك لإعادة القاهرة التاريخية إلى رونقها وجمالها، والطراز المعمارية التي كانت تتميز به.

حيث يهدف المشروع إلى تطوير القاهرة التاريخية مع الحفاظ على الطراز المعمارى والمهن الحرفية اليدوية التي تتماشى مع طبيعة المنطقة التاريخية، بحسب رئيس صندوق التنمية الحضارية.

«صديق»: تبلغ مساحة مشروع حدائق الفسطاط 500 فدان

وتطرق رئيس التنمية الحضارية، للحديث عن مشروع حدائق الفسطاط، بمساحة 500 فدان، عند جامع عمرو بن العاص، بمنطقة مصر القديمة، ويعد مشروع تطوير بحيرة عين الصيرة ومتحف الحضارة، أولى مراحل مشروع حدائق الفسطاط.

على أن يضم المشروع منطقة ترفيهية، منطقة تراثية، منطقة مغامرات، منطقة حفريات، منطقة فنادق، منطقة حضارية، ومن المتوقع أن تصل تكلفة المشروع إلى 6 مليار جنيه، وفقا لـ «صديق».

وأخيرا مشروع تطوير الأسواق العشوائية، حيث أشار «صديق» إلى أن هناك 1105 أسواق عشوائية على مستوى الدولة، بإجمالي 306 آلاف نشاط، بتكلفة إجمالية 44 مليار جنيه، حيث تم العمل على تنفيذ هذا المشروع منذ عام 2020، واستمر العمل خلال 2021، «ومستمرون في العمل إلى العام المقبل 2022».