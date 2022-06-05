رئيس صندوق التنمية الحضارية: نعمل بخطة عاجلة تكلفتها 120 مليار جنيه

قال المهندس خالد صديق الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية الحضارية، إنّ الصندوق وريد جديد للجمهورية الجديدة،، جرى تغيير اسمه من صندوق تطوير العشوائيات إلى التنمية الحضارية: «سقف طموحاتنا علي، وتغيير التسمية ندرسه منذ عام 2017».

وأضاف صديق، في حواره مع الإعلامية رانيا هاشم مقدمة برنامج الصدى على قناة اكسترا نيوز، أن التنمية الحضارية أشمل من تطوير العشوائيات، حيث خرج من هذا الصندوق مبارة تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى وتطوير القاهرة التاريخية وجوهرة الفسطاط، وكل هذه المشروعات ستعمل تحت مظلة الصندوق.

هيئة اقتصادية عامة تستهدف تحقيق الربح

وتابع الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية الحضارية، أنّ الصندوق هيئة اقتصادية عامة بعد أن كان صندوق تطوير العشوائيات هيئة خدمية، وبالتالي أصبح ملزما بتحقيق أرباح للإنفاق على بقية المشروعات، لافتًا إلى أنّ الدولة ستسهم في بعض المشروعات: «الباقي لازم يجي من عندنا، والخطة العاجلة تقدر بـ120 مليار جنيه، هنشتغل فيها وتحاول ناخد من الدولة ونرد لها الفلوس دي، ونحقق أرباح ومنها نصرف على التحديات».

استغلال الفرص المتاحة

وأشار المهندس خالد صديق الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية الحضارية، إلى أنّ الصندوق يعمل على استغلال الفرص في المناطق الشاغرة بالمحافظات والمدن الامتداد العمراني على أطراف المدن والمراكز، حيث يتم مقاومة العشوائيات عن طريق التنمية العمرانية الحضارية في الأماكن المهملة.

وأشاد، بمشروع بشاير الخير ووصفه بـ«المشروع القوي»، الذي سيقدم لمصر 15600 وحدة سكنية في المرحلة الخامسة قريبا جدا.