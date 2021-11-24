رئيس صندوق التنمية الحضارية عن مشروع «معا»: مفيش مواطن بننقله لشقة أصغر

قال المهندس خالد صديق رئيس صندوق التنمية الحضارية، إنَّ منهجية العمل في عزبة «أبو قرن» تختلف عنها في منطقة شمال الحرفيين، إذ يتمّ إخلاء السكان في المنطقة الأولى، حيث ينتقلون إلى مشروع سكني في منطقة «معا» بمدينة السلام، كمشروع متكامل من الخدمات.

وواصل رئيس صندوق التنمية الحضارية: «مفيش حد بيتنقل من وحدته لوحدة أصغر من مكانه الأصلي، والشقة المواطن بياخدها على المفتاح ونضيفة وجاهزة بالفرش والأجهزة الكهربائية والستائر والملايات».

عمارات سكنية للمنتقلين من القاهرة التاريخية لمحور جيهان السادات

وأضاف رئيس صندوق التنمية الحضارية خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وجومانا ماهر، أنَّه يتمّ العمل على إنشاء حدائق الفسطاط وتعتبر عزبة «أبو قرن» جزءً من هذا المخطط، مشيرًا إلى أنَّه تمّ البدء في مرحلتها الأولى عن طريق تطوير بحيرة عين الصيرة ومتحف الحضارة.

وتابع أنَّ «المشروع سيكون على امتداد 500 فدان، وسيكون عالميا، وسنخصص منطقة ثقافية تراثية ومنطقة للألعاب ومنطقة تجارية ومنطقة للفنادق وغيرها، وستحتوي على مسجد عمرو بن العاص».

مشروع الفسطاط يمتد لـ500 فدان

واستكمل «صديق»، أنَّ الدولة المصرية تجهز منطقة الحرفيين لكي تكون منطقة حرفية يتم فيها نقل الحرف والمهن غير المتوافقة مع القاهرة التاريخية إلى محور جيهان السادات «شمال الحرفيين» التي تقع بالقرب من منطقة القاهرة التاريخية.

وأكمل: «بدأنا في عمل عمارات سكنية لمن سينقلون من القاهرة التاريخية إلى محور جيهان السادات ويتم تأسيس ورش على أعلى مستوى، على أن تتراوح مساحتها من 20 متر إلى 80 متر بعد أن كانت 4 أمتار وذلك طبقا للاحتياجات».