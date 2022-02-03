صندوق تطوير التنمية الحضارية: انتهينا من تطوير 5 آلاف فدان غير مخطط

كشف المهندس خالد صديق، رئيس صندوق التنمية الحضارية - صندوق تطوير المناطق العشوائية سابقا -، عن تطوير 4595 فدانا ضمن مشروع تطوير المناطق غير المخططة، والذي يتضمن إتاحة المرافق والخدمات والشبكات التي تفتقدها تلك المناطق، وتصحيح الأوضاع داخلها، مع الحفاظ على الثروة العمرانية.

152 ألف فدان غير مخطط

وأضاف رئيس صندوق التنمية الحضارية لـ«الوطن»، أنّ المساحة الإجمالية للمناطق غير المخططة تبلغ 152 ألف فدان، داخل 227 مدينة على مستوى الجمهورية، وجار تطوير 10037 فدانا من المناطق غير المخططة، لتصبح المساحة المتبقية نحو 137358 فدانا طبقا للخطة المستقبلية 2030.

تكلفة تطوير المناطق غير المخططة بـ318 مليار جنيه

وتابع صديق، أنّ إجمالي التكلفة التقديرية لمشروع تطوير المناطق غير المخططة بلغ نحو 318 مليار جنيه، كما تحدّث عن مشروع تطوير عواصم المدن والمحافظات الكبرى ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتكليف الصندوق بتنفيذ المشروع منذ فبراير الماضي، والمستهدف فيه تطوير 500 ألف وحدة.

وأوضح رئيس صندوق التنمية الحضارية، أنّ تكلفة مشروع تطوير عواصم المدن والمحافظات الكبرى بلغت نحو 350 مليار جنيه، مشيرا إلى اختيار مرحلة عاجلة منها للتنفيذ، وهي الأراضي المتاحة بإجمالي 32 مشروعا، داخل 13 محافظة، لتوفير 108 آلاف وحدة، ومنها محافظات: «دمياط، الدقهلية، الغربية، الفيوم، القاهرة، قنا، سوهاج، السويس، والقليوبية».

وأشار صديق، إلى أنّ مشروع تطوير عواصم المدن والمحافظات، يهدف إلى استغلال المناطق والأراضي المتاحة وغير المستغلة لتنفيذ مشروعات عمرانية تناسب فئات المجتمع كافة، لافتا إلى أنّ صندوق التنمية الحضارية يعمل خلال هذه الفترة على 5 مشروعات، وهي: «مشروع تطوير المناطق غير المخططة، تطوير القاهرة التاريخية، مشروع حدائق الفسطاط، تطوير الأسواق العشوائية، وتطوير عواصم المدن والمحافظات».