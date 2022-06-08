نيكول سابا تعيد طرح أغنية سمك القرش بعد تعديل الـ«كليب»

أعلنت المطربة اللبنانيه نيكول سابا، عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، إعادة طرح كليبها الجديد سمك القرش بعد تعديله.

ونشرت نيكول فيديو كليب سمك القرش، وعلقت قائلة: «الحمدلله الفيديو كليب عاد مره أخرى على اليوتيوب».

سحب كليب سمك القرش من اليوتيوب

وبعد طرح الفنانة نيكول سابا كليب سمك القرش، جرى سحبه بعد ساعات قليلة من اليوتيوب، وكشفت نيكول سابا عن الأسباب التي أدت لحذف كليبها الجديد «سمك القرش»، من قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات «يوتيوب»، مؤكدة أن هناك مشكلة بسيطة يجري حلها.

وأعلنت نيكول سابا عبر حساباتها الرسمية المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي، عن سبب حذف الكليب، موضحة: «أنا ما حذفت كليبي الجديد سمك القرش، صار فيه مشكلة صغيرة عم نحلّها، وإن شاء الله ساعة وبيرجع بصير موجود على اليوتيوب،‏ الحمد لله العيون من أولّها مبلّشة، بس خير كل شي بينحلّ والصبر جميل».

أغنية «سمك القرش» تعاونت فيها الفنانة نيكول سابا مع الشاعر عبدالرحمن عاصم، وهي من ألحان كريم عاشور وتوزيع أمين نبيل وميكس وماستر ماهر صلاح، وجرى تصويرها على طريقة الفيديو كليب، وهي من إخراج جاد شويري.