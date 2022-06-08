عبد المنعم سعيد: الحوار الوطني عتبة للدخول إلى مرحلة جديدة

أشاد الدكتور عبد المنعم سعيد، المفكر السياسي وعضو مجلس الشيوخ، بدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي للحوار الوطني، إذ ذكر أن دعوة السيسي للحوار الوطني تعني أن هناك قرارات تحتاج فيها الدولة للاستماع إلى آراء الجمهور العام للوصول إلى أفضل الحلول الممكنة، موضحًا في الوقت ذاته أن هناك عدة تحديات اجتماعية، واقتصادية وسياسية، وأمنية خاصة أن المشهد السياسي يحتاج إلى مزيد من الأحزاب على الساحة المصرية ستكون على طاولة الحوار الوطني.

الجهاز الإداري للدولة يحتاج إلى تطوير جوهري

وأضاف «سعيد»، خلال حواره في برنامج «مساء دي إم سي»، الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، ويُعرض على شاشة «دي إم سي»، أنه لأول مرة أصبح لدى مصر مدن ليس بها عشوائيات وأجهزة مواصلات غير موجودة جاءت نتيجة قرارات مهمة اتخذتها القيادة السياسية، موضحًا أن الجهاز الإداري للدولة يحتاج إلى تطوير جوهري مما يستلزم تعليم المواطنين التكنولوجيا الوطنية، كما أن موضوع الحوار الوطني عتبة للدخول إلى مرحلة جديدة.

ضرورة تطوير المرحلة الماضية وتجنب الأخطاء خلال الرؤى المستقبلية

وأشار المفكر السياسي وعضو مجلس الشيوخ، إلى أنه بات من الضروري تطوير المرحلة الماضية وتجنب الأخطاء خلال الرؤى المستقبلية مثل رؤية مصر 2030، موضحًا أن الدعوة إليه جاءت نتيجة لوجود تحديات جديدة يجب مناقشتها، هذه التحديات داخلية وخارجية، ويصبح المراد من ذلك هو استقصاء آراء المهتمين والنخبة السياسية، التى هى على استعداد للتعامل مع هذه التحديات، وأرى أن الحوار الوطني يمكن أن يرسم خارطة طريق لمستقبل مصر.