المؤبد وغرامة 1.7 مليار جنيه لـ7 متهمين بالاتجار في المخدرات بالإسكندرية

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار الدكتور محمد علي سكيكر رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار أيمن إبراهيم درويش والمستشار هيثم وجية حماد والمستشار معاذ راضي وكيل نيابة الدخيلة، بالسجن المؤبد لـ7 متهمين وتغريمهم مليار و703 مليون و 520 ألف جنيه، تعويضًا لمصلحة الجمارك وغرامة 500 ألف جنية والسجن 3 سنوات لـ10 متهمين آخرين، كما أصدرت المحكمة قرار بمصادرة المركب والمواد المخدرة محل الواقعة.

تفاصيل قضية الاتجار في المخدرات

كانت القضية رقم 3335 سنة 2019 جنايات قسم شرطة الجمرك عندما تلقت الأجهزة الأمنية بميناء الإسكندرية إخطارًا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، من ضبط مركب صيد تحمل كمية كبيرة من المواد المخدرة، خاصة مخدر الحشيش تم جلبها من خارج البلاد.

تحريات مكافحة المخدرات في الواقعة

وتوصلت تحريات ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات إلى تشكيل 17 متهما «عصابة» لجلب المواد المخدرة إلى البلاد عبر البحر المتوسط، مستخدمين مركب صيد فتم استصدار إذن من النيابة العامة.

6 أطنان ونصف الطن حشيش

وبالتنسيق مع القوات البحرية تمكنوا من ضبط المركب داخل المياه الإقليمية وعلى متنها عدد مائتين وستين جوال تزن « 6,5 طن حشيش» فتم التحفظ على المركب والمضبوطات والقبض على المتهمين، وعرضهم على النيابة العامة قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها على المتهمين.