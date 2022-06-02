«زعيق ماما جاب نتيجة».. سر تفوق «ملك» الأولى على الإعدادية بالإسكندرية

«يا بخت من بكاني وبكى عليا»، مثل جسدته الطالبة ملك محمد عوض، الأولى على الشهادة الإعدادية بالإسكندرية بعد نجاحها بنسبة 100%، التي لم تكن تتواجد ضمن قائمة الأوائل على المحافظة سوى بتشجيع والدتها تارة والحزم عليها تارة أخرى، حيث كانت تطالبها دوما بالمذاكرة والمتابعة معها.

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«ملك»: أعتدت مذاكرتي أولاً بأول

وقالت «ملك محمد عوض»، الأولى على الشهادة الإعدادية بالإسكندرية، إنها لم تحرص على المذاكرة فترات طويلة في اليوم، كما يظن البعض، بل إنها اعتادت مذاكرة دروسها أولاً بأول، حيث يتم تحصيل المواد بشكل سلس بتلك الطريقة.

ملك: والدتي أعادت درجة ونصف بالتظلم

واضافت عوض ل«الوطن»، أنها لولا والدتها لم تكن ضمن أوائل المحافظة، ليس فقط بسبب اهتمامها بمذاكرتها، بل لمساعدتها في تقديم تظلم خلال الفصل الدراسي الاول على 3 مواد قد نقصت في كل منها نصف درجة، حيث أعادت تلك الدرجات الذي بلغ مجموعهم درجة ونصف كادوا أن يطيحوا بها خارج قائمة الأوائل.

واوضحت أنها تأمل الالتحاق بمدرسة المتفوقين، ومن ثم الحصول على منحة لدراسة طب الأسنان، مؤكدة على استمرارها في المذاكرة للحفاظ على التفوق.

أوائل الشهادة الإعدادية بالإسكندرية

ويأتي هذا بعدما أعلنت محافظة الإسكندرية اوائل الشهادة الإعدادية البالغ عددهم 15 طالبة و3 طلاب، وبلغ عدد الناجحين 79 ألف و754 أي بنسبة نجاح 76.8% من المتقدمين إلى امتحانات الشهادة الإعدادية في الإسكندرية، فيما بلغت نسبة نجاح البنين 71.2% فيما بلغت نسبة نجاح الطالبات 82.8%، على أن يكرم المحافظ الاوائل الحاصلين على الدرجات النهائية خلال الأيام المقبلة.