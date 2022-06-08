تنسيق التمريض بعد الإعدادية 2022 بمحافظة الإسكندرية.. رابط التقديم

تتجه أعين الطلاب نحو تنسيق التمريض بعد الإعدادية 2022 بمحافظة الإسكندرية، والذي يعد أحد الخيارات الأبرز ضمن بدائل الثانوية العامة، والتي توفر فرص عمل مميزة، بعد بالالتحاق بمعاهد أو كليات التمريض، فيما تبدأ درجات القبول من 255 درجة للطالبات، و260 درجة للطلبة الذكور.

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية تنسيق التمريض بعد الإعدادية 2022 بمحافظة الإسكندرية، بالإضافة إلى رابط التقديم لتنسيق التمريض في الإسكندرية، وفقاً لما أعلنته إدارة المعاهد الفنية للتمريض التابعة للمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية.

تنسيق التمريض بعد الإعدادية 2022 بمحافظة الإسكندرية

وأعلنت إدارة المعاهد الفنية للتمريض التابعة للمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، عن فتح رابط التقديم إلى تنسيق التمريض بعد الإعدادية 2022 بمحافظة الإسكندرية، للعام الدراسى 2022/ 2023، منذ مطلع الأسبوع الجاري حتى ظهر يوم السبت المقبل 11 يونيو، ويمكن التقديم من هـنـا.

وأعلنت إدارة المعاهد الفنية للتمريض عن تنسيق التمريض بعد الإعدادية 2022 في محافظة الإسكندرية، وذلك بحد أدنى 255 درجة للطالبات، و260 درجة للطلبة الذكور.

مدارس التمريض في الإسكندرية

- مدرسة تمريض البنين في قرية 19 بنجر السكر برج العرب.

- أبوقير العام في مستشفى أبوقير العام في حي أبوقير بجوار البحر الميت.

- الجمهورية في مستشفى الجمهورية بشارع راغب - كرموز.

- العامرية في مكتب صحة العامرية بمنطقة العامرية.

- برج العرب في مستشفى برج العرب ببرج العرب.

- دار إسماعيل في مستشفى دار إسماعيل بشارع شريف باب سدرة - كرموز.

- رأس التين في مستشفى رأس التين العام ببحري، بجوار حلقة الأسماك.

شروط التقديم في تنسيق التمريض بالإسكندرية

- أن يكون المتقدم حاصل على الإعدادية من محافظة الإسكندرية للعام الدراسي 2021 / 2022.

- بالنسبة للطلاب البنين الحصول على مجموع 260 درجة.

- بالنسبة للطالبات البنات الحصول على مجموع 255 درجة.

- ألا يقل السن عن 15 سنة في الأول من أكتوبر 2022.

- أن يكون المتقدم مصري الجنسية، وحسن السير والسلوك.

- الأولوية للقبول لأصحاب المجاميع الأعلى أولا، ثم اجتياز اختبارات القبول والاختبار الشخصي وكشف الهيئة والكشف الطبي.

- لا يعتبر القبول نهائيا إلا بعد الانتهاء من إجراءات التنسيق والاختبارات والكشف الطبي، وتقديم الأوراق الأصلية وتوقيع الإقرارات بواسطة ولي الأمر في مكان القبول.