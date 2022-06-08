«الزراعة»: شحنة القمح المستوردة من الهند «فخمة وممتازة جدا»

قال الدكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة، إن إدارة الحجر الزراعي المصري، لم ترفض أية شحنات للقمح قادمة من الهند، إذ أن الشحنة الأخيرة التي وصلت مصر منذ أيام، فحصها رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي المصري في دولة المنشأ، وهي الهند، «كانت شحنة فخمة وممتازة جدا».

الشناوي: الهند ضمن المناشئ التي أعتمدتها مصر

وأضاف «الشناوي»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن مصر حاليا تبحث عن مناشئ جديدة من أجل استيراد الاقماح، وكانت من ضمن المناشئ التي أعتمدتها مصر مؤخرا هي دولة الهند.

الشناوي: لدينا منظومة حكيمة لمراقبة الإنتاج الزراعي

واستطرد: «فيه منظومة حكيمة لمراقبة الإنتاج الزراعي خاصة المحاصيل التصديرية، وهي ليست للتصدير فقط ولكنها أيضا يتم بيعها للمواطن المصري في السوق المحلي، وهناك آلية للتتبع الكامل من الزراعة إلى الحصاد للحصول على محصول زراعي أمن الاستخدام والإطعام سواء للمواطن المصري أو المواطنين المصدر إليهم المنتجات الزراعية المصرية».

وأوضح أنه وفي حال رغب أيا من المصدرين بتصدير منتجات زراعية مصرية فيتم مراجعة المنتجات الراغب في تصديرها مع وجود عينة مرجعية موجودة في مصر، ويتم سحب عينه أيضا من العينة التي تم تصديرها للدولة المستضيفة للمنتج الزراعي المصري.

وتابع: «في حال ثبت وجود خطأ أو تلاعب من قبل أي مصدر لمنتجات الزراعية المصرية فيتم إيقافه على الفور ويتم مجازاته بشكل كبير، لأنه وبذلك يضر بمصلحة المنتجات المصرية المصدرة لدول الخارج وليس منتجه فقط».