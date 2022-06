أوكرانيا ترفض تصريحات ميركل عن بوتين: عمقت اعتماد أوروبا على روسيا

رفض مستشار الرئاسة الأوكراني، ميخايلو بودولاك، تصريحات المستشارة الألمانية السابقة، أنجيلا مريكل، التي أصرت على أنها لم تكن ساذجة في تعاملاتها مع فلاديمير بوتين.

وفي أول مقابلة رئيسية لها، منذ تنحيها عن منصب المستشارة في ديسمبر، قالت ميركل إنها ليس لديها ما تعتذر عنه على الرغم من لقائها بشكل متكرر مع الرئيس الروسي خلال سنواتها الـ16 في السلطة، وتأييدها لنهج عملي مدفوع بالتجارة تجاه موسكووفقا لصحيفة الجارديان البريطانية.

وانتقد بودولاك ميركل لتعميق اعتماد أوروبا على الطاقة الروسية، وغرد: «إذا كانت المستشارة ميركل تعلم دائمًا أن روسيا كانت تخطط للحرب وأن هدف بوتين هو تدمير الاتحاد الأوروبي، فلماذا ألمانيا تبني خط أنابيب نورد ستريم 2؟»

وقال بودولاك، إن ميركل دفعت أوروبا نحو زيادة الاعتماد على إمدادات الطاقة الروسية.

If Сhancellor #Merkel always knew that was planning a war and Putin's goal is to destroy the EU, then why would build the Nord Stream 2? "I was not naive" – said the chancellor. Then why did you shoved on the oil/gas needle? And why does have to fix this mistakes now?