أوكرانيا ترفض تصريحات ميركل عن بوتين: عمقت اعتماد أوروبا على روسيا

رفض مستشار الرئاسة الأوكراني، ميخايلو بودولاك، تصريحات المستشارة الألمانية السابقة، أنجيلا مريكل، التي أصرت على أنها لم تكن ساذجة في تعاملاتها مع فلاديمير بوتين.

وفي أول مقابلة رئيسية لها، منذ تنحيها عن منصب المستشارة في ديسمبر، قالت ميركل إنها ليس لديها ما تعتذر عنه على الرغم من لقائها بشكل متكرر مع الرئيس الروسي خلال سنواتها الـ16 في السلطة، وتأييدها لنهج عملي مدفوع بالتجارة تجاه موسكووفقا لصحيفة الجارديان البريطانية.

وانتقد بودولاك ميركل لتعميق اعتماد أوروبا على الطاقة الروسية، وغرد: «إذا كانت المستشارة ميركل تعلم دائمًا أن روسيا كانت تخطط للحرب وأن هدف بوتين هو تدمير الاتحاد الأوروبي، فلماذا ألمانيا تبني خط أنابيب نورد ستريم 2؟»

أوكرانيا: ميركل دفعت أوروبا نحو زيادة الاعتماد على روسيا

وقال بودولاك، إن ميركل دفعت أوروبا نحو زيادة الاعتماد على إمدادات الطاقة الروسية.

If Сhancellor #Merkel always knew that was planning a war and Putin's goal is to destroy the EU, then why would build the Nord Stream 2? "I was not naive" – said the chancellor. Then why did you shoved on the oil/gas needle? And why does have to fix this mistakes now? — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) June 8, 2022

وسأل بودولاك: لماذا يتعين على ألمانيا أن تصلح هذا الخطأ الآن؟

وتحت رئاسة ميركل، أصبحت ألمانيا تعتمد بشكل كبير على واردات الطاقة الروسية وتعرضت ميركل لانتقادات لدعمها لخط أنابيب نورد ستريم 2 المثير للجدل والذي كان يهدف إلى مضاعفة شحنات الغاز الروسي إلى ألمانيا.

شولتس: إصدار الشهادات لمشروع نورد ستريم 2 قد تم تأجيلها

فيما أعلن خليفتها، أولاف شولتس، أن عملية إصدار الشهادات لمشروع نورد ستريم 2 قد تم تأجيلها في أواخر فبراير كرد فعل على اعتراف روسيا بالجمهوريات التي نصبت نفسها بنفسها في لوهانسك ودونيتسك في شرق أوكرانيا.

وبدأت الحرب الروسية على أوكرانيا فى الرابع والعشرون من فبراير الماضى، وفرض عدد من الدول الغربية عقوبات على روسيا بسبب الحرب على أوكرانيا.