شرم الشيخ تمنع استخدام البلاستيك أول يونيو.. و10 آلاف حقيبة من البيئة

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن تحويل شرم الشيخ لمدينة خضراء مستدامة يتم بتمويل من مرفق البيئة العالمي التابع للأمم المتحدة وهي الجهة التي تمنح تمويلها للقضايا المتعلقة بالبيئة من تصحر وتغيرات مناخية وتنوع بيولوجي وتكون مشروعات وطنية ولكن ذات أثر عالمي تتعلق بالحفاظ على التنوع البيولوجي أو التصدي والتكيف مع آثار التغيرات المناخية ومواجهة التصحر.

10 آلاف حقيبة يعاد استخدامها

وتابعت فؤاد في تصريحات لـ«الوطن»: «بدأ العمل لتحويل شرم الشيخ لمدينة خضراء بعد مؤتمر الشباب مباشرة ومع بداية يونيو انطلق العمل رسميا، وأعلن محافظ جنوب سيناء، اللواء خالد فودة إصدار قرارا بمنع استخدام الأكياس البلاستيك أحادية الاستخدام واستبدالها بأكياس متعددة الاستخدام من خامات صديقة للبيئة سواء الأقمشة أو الجريد أو الورق المقوى أو غيرها من الخامات، وبمبادرة من وزارة البيئة سيتم توزيع 10 آلاف حقيبة متعددة الاستخدام على أهل وزوار مدينة شرم الشيخ لمساعدتهم على التحول نحو الاستدامة البيئية».

وأشارت إلى أن الهدف وضع منظومة متكاملة يشارك فيها القطاع العام والخاص ومختلف الوزارات والمجتمع المدني وزوار المدينة والشباب وحتى الأطفال ليكون التغيير من الجميع وللجميع فالمكسب سيعم على الجميع حال نجحنا في تحويل المدينة لمدينة خضراء مستدامة بلا أي انبعاثات كربونية مضرة بالبيئة تعيد تدوير مخلفاتها مما سيعطيها الأولوية محليا وعالميا.

بروتوكول تعاون بقيمة 7 ملايين دولار

كانت وزارة البيئة ومرفق البيئة العالمي ومحافظة جنوب سيناء، وقعوا أمس بروتوكول تعاون بدعم 7 ملايين دولار لتحويل مدينة شرم الشيخ لمدينة مستدامة في إطار استعدادات الحكومة المصرية لاستقبال مؤتمر المناخ المقرر انطلاقه لمدة 12 يوما على أرض المدينة، نوفمبر المقبل.