الثروة السمكية: إنتاج الأسماك بمصر سيصل لـ3 ملايين طن في 2030

قال الدكتور صلاح مصيلحي، رئيس الهيئة العامة للثروة السمكية، إن أكثر مصادر إنتاج أسماك البلطي في مصر هي المزارع السمكية والمسطحات المائية، حيث إن مساحة المزارع السمكية المصرية تقارب الـ300 ألف فدان، 90% منها استزراع عزب، وهي من يتم عبرها إنتاج الأسماك البلطي.

مصيلحي: نقوم بإنتاج أكثر من 2 مليون طن من الأسماك سنويا

وأضاف «مصيلحي»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن مصر تقوم بإنتاج أكثر من 2 مليون طن من الأسماك سنويا، وفي عام 2010 كانت مصر تنتج 1.6 مليون طن من الأسماك، مشيرا إلى أن حجم إنتاج الأسماك في مصر سيصل لـ3 ملايين طن خلال عام 2030.

مصيلحي: مشروع الاستزراع السمكي الخاص بالجمبري بدأ ببركة غليون

واستطرد: «المشروعات الجديدة للاستزراع السمكي خاصة الجمبري بدأت في بركة غليون وبعض البحيرات الموجودة بمحافظة دمياط ومشروع هيئة قناة السويس، بقي فيه بعض المفرخات للقطاع الخاص، ويصل حجم الإنتاج إلى 2000 طن من الجمبري».

وأوضح أن الهيئة تعمل حاليا على أرض الفيروز شرق التفريعة ويصل مساحتها لـ30 ألف فدان للمزارع السمكية، معظمها يقوم على الاستزراع البحري كالجمبري والدنيس واللوط والبوري.

وتابع: «حديثا بدأنا ننشئ العديد من المفرخات البحرية لدعم الثروة السمكية المصرية ولتعزيز إنتاجية الأسماك البحرية والخاصة بالمياه العذبة».