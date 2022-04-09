بدء استزراع 3.5 مليون سمكة على 100 فدان شرق قناة السويس

أعلن الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، بدء استزراع 3.5 مليون سمكة علي مساحات تتجاوز أكثر من 100 فدان شرق قناة السويس.

وتفقد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم السبت، شركة قناة السويس للاستزراع المائي، وبرفقته مجموعة من قيادات الهيئة، لمتابعة سير العمل والوقوف على مستجدات أعمال التطوير المختلفة بالشركة.

استزراع الدنيس والبلطي

وقال الفريق أسامة ربيع، إن العمل يُجرى حاليا على استزراع 65 فدانا بزريعة أسماك الدنيس، بإجمالي 2.5 مليون سمكة زريعة، إضافة إلى استزراع 40 فدانا بأسماك البلطي، بإجمالي مليون سمكة زريعة.

وأشار ربيع إلى أن المشروعات تأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأسماك لسد الفجوة الغذائية في البروتين الحيواني.

وشهد الفريق ربيع بدء نزول زريعة أسماك الدنيس والبلطي لأحواض الاستزراع السمكي التي تعمل كحضانات للزريعة، تمهيدا لانتقالها بعد ذلك لأحواض التربية الكبيرة التي تم الانتهاء من تطهيرها خلال الآونة الأخيرة ضمن أعمال التطوير.

متابعة أحواض الترسيب في المشروع

وتابع الفريق ربيع نسب تقدم أعمال التطوير التي تتم بحوض الترسيب رقم (21)، حيث تجاوت نسبة إنجاز الأعمال 50%، وتتضمن أعمال التطوير بالحوض رفع كفاءة 368 حوضا سمكيا مقسمة على 46 شريحة، تضم كل شريحة منها 8 أحواض للاستزراع، وتطهير 224 حوضا تمهيدا لاستزراعها.

نظام صرف معدل

وشهد رئيس هيئة قناة السويس بدء تغذية مجموعة من الأحواض الجديدة التي تم الانتهاء من تطويرها بالمياه من خلال مجرى الرى المطور وفقا لأحدث النظم، كما تابع بدء تنفيذ نظام الصرف المعدل الجديد لنفس الأحواض تمهيدا لاستزراعها.

وتستهدف أعمال التطوير تدبيش رؤوس الأحواض بالكامل شاملة المصارف، وعمل نظام هيدروليكي وفق أحدث النظم التكنولوجية، بالإضافة إلى تعديل المناسيب الخاصة بالأحواض والمصارف لضمان سهولة الصرف وتجديد المياه للأسماك، وتوصيل الكهرباء لكافة المواقع داخل المزرعة.