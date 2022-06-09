«سمكري بني آدمين».. «يوسف» مزور ومنتحل شخصية أخصائي علاج طبيعي

يقف مرتديا للبالطو وسط المركز، وبيده بعض الأدوات التي يكشف بها ويوجه البعض الآخر لعمل اللياقة البدنية، فراودته فكره أن ينتحل صفة طبيب أو أخصائي علاج طبيعي، وإدارة مركز للعلاج الطبيعي بدون ترخيص، وتوقيع الكشف الطبي على المرضى.

انتحال شخصية وتزوير في أوراق رسمية

الأمل والطموح يدفعان الشخص لتطوير ذاته دائما، لكن «يوسف. خ» سلك طريقا آخر لتحقيق أهدافه، وهي انتحال الصفة والتزوير.

أراد أن يحقق مكاسبه الخاصة وأهدافه غير المرضية، راودته فكرة انتحال صفة طبيب أو أخصائي علاج طبيعي، فكر كثيرا كيف يستطيع مزاولة هذه المهنة وهو لم يحصل على بكالوريوس العلاج الطبيعي، بحث كثيرا حتى وجد ضالته في شخص مجهول، أقنعه بتزوير شهادة وبطاقة رقم قومي لطبيب علاج طبيعي.

اكتشاف حقيقة «سمكري البني آدمين»

«سمكري البني أدمين» هو الاسم الذي أطلقه «يوسف» على المركز الخاص بالعلاج الطبيعي بمدينة نصر، بعد أن قدم شهادة جامعية منسوب صدورها من المجلس الأعلى تفيد بحصوله على بكالوريوس العلاج الطبيعي، وتزوير بطاقة الرقم القومي الخاصة به؛ إذ ورد بها بيانات غير صحيحة أيضا، متمثلة في كتابته فيها أنه يعمل أخصائي.

استمر على مزاولة نشاطه بهذه الصفة المنتحلة فترة قصيرة، حتى كشف أمره، ومن خلال الاستعلام من جانب المجلس الأعلى للجامعات تبين أن الشهادة غير صحيحة، ولم تصدر من المجلس.

الحكم بالسجن المشدد 5 سنوات

وعلى الفور، بدأت الأجهزة الأمنية تحقيقاتها حول الواقعة، وأفادت التحريات أن المتهم يقطن بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر، اشترك بطريقتي الاتفاق والمساعدة مع مجهول في تزوير ورق رسمي ،وهو مؤهل دراسي مزعوم صدوره للمجلس الأعلى للجامعات، وكان ذلك بطريق الاصطناع بأن اتفق مع المجهول على إنشائه على غرار المحررات الصحيحة، وساعده بأن أمده بالبيانات المراد إثباتها ومهره بأختام مقلدة وزيل بتوقيعات عزاها زورا لموظفي تلك الجهة فتمت الجريمة بناءاً على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.

وصدر حكم بحق المتهم «يوسف» بالسجن المشدد 5 سنوات، وألقي القبض عليه لتنفيذ الحكم.