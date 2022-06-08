القبض على «سمكري البني آدمين» لتنفيذ حكم بالحبس 5 سنوات

أعلنت مباحث القاهرة إلقاءها القبض على «سمكري البني آدمين»، بعد صدور حكم بحبسه لمدة 5 سنوات، على خلفية اتهامه بانتحال صفة، وتزوير بطاقة الرقم القومي.

الحكم بالحبس 5 سنوات على سمكري البني آدمين

كانت محكمة جنايات القاهرة، تحت رئاسة المستشار سيد توني، عاقبت المتهم الشهير بـ«سمكري البني آدمين»، أمس، بالسجن لمدة 5 سنوات، في تزويره لبطاقة الرقم القومي، بالإضافة إلى ادعائه بأنه يعمل أخصائي علاج طبيعي.

تحقيقات النيابة العامة تكشف تفاصيل الواقعة

كما كشفت تحقيقات النيابة العامة التفاصيل الكاملة لواقعة المتهم «ي. خ» سمكري البني آدمين، وقيامه بارتكاب العديد من المخالفات والجرائم ومن أبرزها التزوير في الأوراق الرسمية «بطاقة الرقم القومي»، إذ ورد بها بيانات غير صحيحة، متمثلة في كتابته فيها أنه يعمل أخصائي علاج طبيعي.

فيما أكدت التحريات أن المتهم المعروف بـ«سمكري البني آدمين»، زاول نشاطه من خلال استخدام مؤهل دراسي وبطاقة رقم قومي مزورتين، واستغلهما المتهم في ممارسة مهنة أخصائي علاج طبيعي عن مركز تحت اسم «سمكري البني آدمين».

وكانت التحريات قد أوضحت أن المتهم قدم شهادة منسوبا صدورها إلى المجلس الأعلى للجامعات، وأنها تفيد اعتماد الشهادة المقدمة منه، وأيضاً على أنه حاصل على بكالوريوس في العلاج الطبيعي، ومن خلال الاستعلام من جانب المجلس الأعلى للجامعات أكد الشهادة غير صحيحة ولم تصدر من المجلس الأعلى للجامعات.