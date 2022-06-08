العضو المنتدب لـ«سوميتومو» يكشف تفاصيل إنشاء أكبر مصنع ضفائر السيارات

قال أحمد مجدي، العضو المنتدب لشركة سوميتومو إيجيبت، إنه تم اليوم توقيع مذكرة تفاهم اليوم لإنشاء أكبر مصنع لـ«سوميتومو» اليابانية لإنتاج الضفائر الكهربائية للسيارات، موضحًا أن الشركة واحدة من أكبر الشركات المصنعة للضفائر الكهربائية في العالم، وهي متواجدة في مصر منذ عام 2011، وبنت أول مصنع لها في محافظة بورسعيد، وكانت تستهدف الوصول لـ 3 آلاف عامل كحد أقصى خلال 10 سنوات.

ثقة الشركة في الوضع بمصر

وأضاف «مجدي»، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «بالورقة والقلم» تقديم الإعلامي نشأت الديهي، الذي يُعرض على شاشة «TEN»، اليوم الأربعاء، أنه عقب حدوث ثورات الربيع العربي والشركة الأم في اليابان وانجلترا قررت تعليق العمل بالشركة لحين استقرار الأوضاع، وعقب 2013 بدأت الشركة تحصل على ثقة للوضع في مصر، وكانت ترى أننا قادرين على الوصول لـ3 آلاف عامل المستهدف؛ لبدء الصادرات لأوروبا وأمريكا وروسيا وغيرها.

هناك إصرار من الحكومة المصرية لتغيير شكل الصناعة في مصر

وأكد العضو المنتدب لشركة سوميتومو إيجيبت، أن الدعم والاهتمام الحكومي الذي حصلنا عليه خلال الفترة من 2016 وحتى 2019 كان غير مسبوق، وساهم في الخروج من مصنع ببورسعيد لـ 5 مصانع ببورسعيد ومصنعين في ستة أكتوبر، ومصنع في العاشر من رمضان، ووصلنا لتوفير 12 ألف فرصة عمل، والدولة كرمتنا خلال الشهر الماضي كأكبر مصدر منطقة حرة في الجمهورية، موضحًا أن هناك إصرار من الحكومة المصرية لتغيير شكل الصناعة في مصر.