عمرو درويش: الحوار الوطني انطلاقة غير مسبوقة للدولة المصرية نحو التوافق

قال النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن التنسيقية تشرفت بقبول دعوة الأكاديمية الوطنية للتدريب للمشاركة في الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي في حفل إفطار الأسرة المصرية.

الدولة المصرية تنطلق بقوة نحو حالة غير مسبوقة

وأوضح «درويش» في مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء DMC» مع الإعلامية سارة حازم والمذاع على فضائية «DMC»، أن الحوار الوطني أعطى دلالة قوية بأن الدولة المصرية تنطلق بقوة نحو حالة غير مسبوقة من التوافق الوطني على جميع المستويات الاجتماعية والثقافية والمجتعمية، وليس المستوى السياسي فقط، مؤكدا أننا أمام حوار وطني شامل وبدأت لجان التنسيقية بالفعل عقد ورش عمل لتجهيز الملفات المقرر مناقشتها خلال الحوار الوطني.

وأشار «درويش» إلى أن الدعوة للحوار الوطني غير مسبوقة بمشاركة جميع أطياف المجتمع المصري، سواء المعنية بالشأن السياسي أو الثقافي أو الاجتماعي، مؤكدا أن مصر كانت بحاجة للحوار للتوافق في الرؤى مع اختلاف الاتجاهات.

تجهيز ملفات الحوار الوطني

وأكد أن اللجان بدأت التجهيز لعدة ملفات لمناقشتها في الحوار الوطني وعلى رأسها الملف السياسي والاجتماعي والثقافي وكذلك لجنة العفو الرئاسي وايجاد قاعدة مشتركة بين الأيدلوجيات المختلفة وتعتبر التنسيقية أكبر مثال فعلي على تجمع مختلف الآراء تحت مظلتها، موضحا أنه من المقرر مناقشة الوعي المجتمعي والتحديات الخارجية والداخلية لاستطلاع رؤية الدولة المصرية تجاه جميع القضايا.

وأضاف نائب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الحوار الوطني سيتضمن أيضا الملف الاقتصادي ومناقشة التحديات الاقتصادية الراهنة، لافتا إلى أن التنسيقية عبارة عن منصة حوارية تجمع مختلف التوجهات والآراء والأيديولوجيات من خلال البرلمانيين ونواب المحافظين والأعضاء، والجميع يعمل وفقا لرؤيته لكن القاعدة الأساسية هي الحفاظ على الدولة المصرية.