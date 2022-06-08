مصرع شخصين في انقلاب دراجة نارية على الطريق الصحراوي بالجيزة

لقى شخصان مصرعهما إثر انقلاب دراجة نارية على الطريق الصحراوي، بمحافظة الجيزة، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

انقلاب دراجة نارية بالقرب من ميدان الرماية

وتلقى اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارا من اللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية، يفيد بمصرع شخصين إثر انقلاب دراجة نارية على الطريق الصحراوي بالقرب من ميدان الرماية، بسبب السرعة الجنونية، وجرى نقل الجثتين إلى المستشفى.