جهات التحقيق تنتدب الأدلة الجنائية للوقوف على أسباب حريق العياط

انتدبت جهات التحقيق، عناصر الأدلة الجنائية لمعاينة أثار حريق نشب داخل شقة سكنية بدائرة قسم شرطة العياط منذ ساعات، لتبين إمكانية وجود شبهة جنائية حيال اندلاع الحريق من عدمه، كما أمرت بالتحفظ على كاميرات المراقبة القريبة من مكان حدوث الواقعة، تمهيدا لتفريغها والوقوف على أسباب الحادث.

بداية البلاغ

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق بإحدى الشقق السكنية بمنطقة العياط، على الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، مصحوبة بسيارات الإسعاف لاحتمالية وقوع ضحايا أو مصابين، وتم فرض كردون أمني لوقف امتداد النيران.

الحماية المدنية تسيطر على الحادث

كما دفعت وحدة الحماية المدنية بالجيزة بسيارتي إطفاء فور تلقيها البلاغ تمكنا من السيطرة على الحريق قبل ان يمتد للشقق المجاورة، وجرت عمليات التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران.

جهات التحقيق تستمع لأقوال شهود العيان حيال اشتعال الحريق

وجرى تحرير محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي أمرت رجال المباحث بتكثيف جهودها للتعرف على ملابسات الواقعة، واستدعت عددا من شهود العيان، الذين شهدوا الحادث لسماع أقوالهم حيال اشتعال الحريق، وتتابع جهات التحقيق سير مجرى التحقيقات في الواقعة.