«التعليم» ترسل نتائج امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي للمدارس اليوم

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إرسال نتائج الامتحانات الإلكترونية للصفين الأول والثاني الثانوي للفصل الدراسي الثاني 2022، إلى المدارس الثانوية اليوم الخميس، بعد مراجعتها نهائيا وتدقيقها من قبل المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي.

إرسال نتائج الامتحانات الإلكترونية للمدارس

وقالت وزارة التربية والتعليم، إنها سترسل نتائج الامتحانات الإلكترونية «الاختيار من متعدد»، التي تمثل 70% من الامتحان، بحساب الدرجة الكلية، بعد إضافة درجات الامتحان الورقي والأسئلة المقالية التي تتضمن 30%، اليوم الخميس، استعدادا لإعلانها لطلاب أولي وثانية ثانوي.

اعلان نتائج أولى وثانية ثانوي بالدرجات

وقال مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن المدارس الثانوية انتهت من تحويل تقديرات طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي للفصل الدراسي الأول 2022 إلى درجات، لضمها إلى الأخرى الخاصة بالترم الثاني، وستعلن نتيجة الطلاب للعام الدراسي ٢٠٢١/٢٠٢٢ في كل مادة على حدة ورقيا ومطبوعة.

الأحد.. بدء إعلان نتائج الصفين الأول والثاني الثانوي بالمدارس

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المدارس ستبدأ إعلان نتائج الطلاب بداية من يوم الأحد المقبل، لافتا إلى أن الطالب الذي سيحصل على 50% من درجات المادة في الفصلين الدراسين سيكون ناجحا فيها، أما الحاصلين على أقل من 50% فيدخلون امتحانات الدور الثاني.

وشدد المصدر على أنه لا صحة لما يجرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، عن إعلان نتائج نهاية العام الدراسي لأولى وثانية ثانوي إلكترونيا، على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مؤكدا أن النتائج سيجرى إعلانها ورقيا مطبوعة بالمدارس.