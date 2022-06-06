التعليم: إعلان نتيجة الصف الثاني الثانوي الترم الثاني خلال أيام

بدأت العديد من مدارس الثانوية العامة بكافة المديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية، تجهيز نتيجة الصف الثاني الثانوي الترم الثاني، عقب تلقيها نتيجة الطلاب الإلكترونية من وزارة التربية والتعليم المتعلقة بالجزء المقالي الورقي الذي يمثل 30% من درجة المادة، موضحة أن التصحيح الإلكتروني لباقي الأسئلة في مراحله الأخيرة وستعلن النتائج خلال أيام.

نتيجة الصف الثاني الثانوي الترم الثاني

وذكرت المدارس الثانوي، أنّه سيتم إعلان نتيجة الصف الثاني الثانوي الترم الثاني خلال الساعات القليلة المقبلة، موضحة أن التصحيح يجري على قدم وساق، لإعلان كافة النتائج، وسط تنفيذ إجراءات صارمة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، للحفاظ على أرواح وسلامة المصححين ومقدري الدرجات.

أي طالب تعرض لمشكلة تقنية سيكون ناجحًا

ومن جهتها، أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في بيان لها، وقبل إعلان نتيجة الصف الثاني الثانوي الترم الثاني، أن أى طالب تعرض لمشكلة تقنية وحرر محضرا أثناء عقد الامتحان بمعرفة المدرسة ستكون نتيجته ناجح وتخطى المادة التي تعثر فيها، أما الطالب الذي تغيب عن الامتحان الأًصلى سمحت له الوزارة بدخول امتحان الفرص البديلة وفي حالة عدم تحقيقه نسبة النجاح المطلوبة له حق دخول امتحان الدور الثانى الذى سيتم تحديد موعده لاحقا.

تفاصيل نتيجة الصف الثاني الثانوي الترم الثاني 2022

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية تفاصيل التصحيح والنتيجة للصف الثاني الثانوي وهي كالتالي:-

1- المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي المسؤول عن تصحيح الأسئلة الموضوعية (اختيار من متعدد).

2- المدارس الثانوية المسؤولة عن تصحيح الأسئلة المقالية ونسبتها 30% من الامتحان.

3- وزارة التربية والتعليم المسئولة عن تجميع درجات امتحان الأسئلة المقالية والأسئلة إلكترونية وإرسالها إلي المدارس.

4- المدارس تتولى تحويل نتيجة الفصل الدراسي الأول إلى درجات وجمعها مع الفصل الدراسي الثاني.

5- إعلان نتيجة الصف الثاني الثانوي بالدرجات.

6- المدارس هي المسؤولة عن إعلان النتيجة للطلاب.