موعد اعلان نتيجة الصف الثاني الثانوي 2022 بالاسم ورقم الجلوس

ينتهي طلاب الصف الثاني الثانوي غداً الخميس من امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2022، بأداء امتحان الكيمياء وعلم النفس والاجتماع، ويتساءل العديد من أولياء الأمور عبر مؤشر البحث جوجل، عن موعد إعلان نتيجة الصف الثاني الثانوي 2022 بالاسم ورقم الجلوس.

موعد إعلان نتيجة الصف الثاني الثانوي 2022 بالاسم ورقم الجلوس.. خلال أيام

وقال مصدر بوزارة التربية والتعليم، إنَّ أعمال تصحيح امتحانات ثانية ثانوي تتمّ بانتظام، مشيراً إلى أنَّه سيتمّ إعلان نتيجة الصف الثاني الثانوي 2022 بالاسم ورقم الجلوس.

طرق تصحيح الامتحانات وتوزيع الأسئلة

وأضاف المصدر، لـ«الوطن» طرق تصحيح امتحانات الصف الثاني الثانوي وتحديد الدرجات، مشيراً إلى أنَّه بعد الانتهاء من الامتحان يتم تخزين إجابات الطلاب على المنصة الإلكترونية الخاصة بذلك، وتبدأ عملية تقييم الإجابات نفسها، لتحديد مدي صعوبة وسهولة كل سؤال من خلال إجابات الطلاب، وتمر بمرحلة يمكن وصفها بالمونتاج، ثم بعد ذلك يتم تحديد درجات الأسئلة.

وأوضح أنَّه بالنسبة لتوزيع الدرجات على أسئلة الامتحانات يتمّ تحديد الدرجات على مستوى سهولة وصعوبة كل سؤال في الامتحان، فمثلاً: «يتمّ تحديد درجتين للسؤال يكون على مستوى صعوبة معين، وفي سؤال آخر إذا كان مستوى صعوبته أقل يكون من 3 درجات».

تفاصيل نتيجة الصف الثاني الثانوي 2022

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية تفاصيل التصحيح والنتيجة للصف الثاني الثانوي وهي كالتالي:-

- المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي المسئول عن تصحيح الأسئلة الموضوعية (اختيار من متعدد).

- المدارس الثانوية المسئولة عن تصحيح الأسئلة المقالية ونسبتها 30% من الامتحان.

- وزارة التربية والتعليم المسئولة عن تجميع درجات امتحان الأسئلة المقالية والأسئلة إلكترونية وإرسالها إلي المدارس.

- المدارس تتولى تحويل نتيجة الفصل الدراسي الأول إلى درجات وجمعها مع الفصل الدراسي الثاني.

- إعلان نتيجة الصف الثاني الثانوي بالدرجات.

- المدارس هي المسؤولة عن إعلان النتيجة للطلاب.