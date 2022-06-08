جامعة كفر الشيخ تستضيف اجتماع المجلس الأعلى لشئون التعليم والطلاب غدا

استعدت جامعة كفرالشيخ لمراسم استقبال نواب رؤساء الجامعات، لحضور الاجتماع الدوري للمجلس الأعلى لشئون التعليم والطلاب في رحاب الجامعة، برئاسة الدكتور محمد مصطفى لطيف، أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، وأعضاء المجلس من نواب رؤساء الجامعات لشئون التعليم والطلاب، وبحضور الدكتور محمد عبدالعال نائب رئيس جامعة كفرالشيخ لشئون التعليم والطلاب وذلك غدا الخميس.

وقال الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، إن الجامعة حريصة على استضافة اللقاءات والاجتماعات الكبرى التي من شأنها المساعدة في النهوض بالعملية التعليمية والبحثية، متمنيًا للجميع مجلس موفق وتحقيق العديد من الإنجازات في قطاع شئون التعليم والطلاب من خلال الجلسة.

دسوقي: يوم سعيد لاستضافة المجلس الأعلى لشئون الطلاب

وأكد رئيس جامعة كفرالشيخ، أنه يوم سعيد داخل الجامعة لوجود هذه الكوكبة من الأساتذة الأكاديميين الأفاضل من أعضاء المجلس في رحاب جامعة كفرالشيخ.

وأعرب الدكتور محمد عبدالعال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، عن سعادته باستضافة جامعة كفرالشيخ الاجتماع الدوري للمجلس، حيث أن المجلس سيناقش العديد من الموضوعات المهمة الخاصة بقطاع شئون التعليم والطلاب في الجامعات الحكومية.

جامعة كفر الشيخ استضافت اجتماع قطاع العلوم الأساسية

يذكر أن جامعة كفر الشيخ استضافت اجتماع أعضاء لجنة قطاع العلوم الأساسية، لجنتي التخطيط وهيئة المكتب، برئاسة الدكتور عصام خميس إبراهيم رئيس لجنة القطاع في جامعة كفرالشيخ، بقاعة مجلس الجامعة لعقد اجتماع لجنة قطاع العلوم الأساسية وذلك قبل أيام.

وأكد رئيس جامعة كفر الشيخ أن قطاع العلوم الأساسية يعد من القطاعات المهمة داخل المجلس الأعلى للجامعات، ويضم في عضويته مجموعة عمداء كليات العلوم والخبراء في تخصصات العلوم الأساسية بالجامعات المصرية.