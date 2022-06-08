عماد الدين حسين: الدولة ضربت الإرهاب في مقتل واستعادت أمنها واستقرارها

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق، عضو مجلس الشيوخ، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي عندما تولى الحكم كانت الدولة تشهد حالة من الصعوبات والتحديات، وتحديدا غياب الأمن وانتشار الإرهاب، مضيفا أن أول تحرك للرئيس فور انتخابه كان حضوره قمة الاتحاد الأفريقي وعودة عضوية مصر، كما أن الأمر تطلب وقتا في مكافحة الإرهاب حتى وجهت له الدولة ضربة قاصمة.

وأوضح «حسين» في تصريحات تليفزيونية، أن الدولة انخرطت بعد ذلك في إحداث عملية تنمية واسعة النطاق عبر إنشاء بنية تحتية تكلفت أموالًا ضخمة، كما أن عائدها بعيد المدى، لكنها كانت ضرورية لتكون أساسًا في عملية التنمية، مشيرا إلى أن عضوية مصر كانت مُجمدة في الاتحاد الأفريقي مع تردي العلاقات مع الدول الأوروبية، فضلًا عن عداء شديد من الإدارة الأمريكية لثورة 30 يونيو.

طفرة في ملف الصحة من خلال المبادرات الرئاسية

وشدد عضو مجلس الشيوخ على أنّ استعادة الأمن والاستقرار كان رسالة واضحة بأن الدولة وجهت ضربة في مقتل للتنظيمات الإرهابية، وانتقلت بعد ذلك إلى الاهتمام بالبشر عبر مختلف القطاعات، وتحديدًا قطاع الصحة الذي شهد إطلاق العديد من المبادرات مثل 100 مليون صحة والتأمين الصحي الشامل والقضاء على قوائم الانتظار وتقليل إلى نحو ثلاثة أسابيع بعدما كانت تستغرق سنوات.

كورونا وتعطيل جني ثمار التنمية

وأكّد الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، أن الدولة كانت تجني ثمار ما تم بذله على مدار الفترات الماضية، إلا أن جائحة كورونا جاءت لتعطل هذه النتائج، وتبع ذلك الحرب الروسية الأوكرانية التي بدأت في 24 فبراير الماضي ولا تزال قائمة، واصفا برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أطلقته الدولة بأنه أحد الإنجازات المهمة خلال حكم الرئيس السيسي، مؤكدا أنه من دون هذا البرنامج لما تمكنت الدولة من المضي قدما في هذا الطريق.