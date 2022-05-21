عماد الدين حسين: من حق كل مصري أن يفتخر بمشروع مستقبل مصر

قال الكاتب الصحفي الدكتور عماد الدين حسين، عضو مجلس الشيوخ، إنّ كل مصري ينبغي أن يفخر بمشروع «مستقبل مصر» الذي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم، السبت، إذ تحول من صحراء ورمال إلى مشهد رائع من الخضار ممتد على مساحات شاسعة.

وأضاف حسين خلال تصريحات تلفزيونية: «عندما نضع هذا المشروع بجانب مشروعات أخرى مثل توشكى والفرافرة وسيناء، عندها سنعرف جيدا حجم التغير الذي شهدته البلاد، وعندما تنتهي مراحله بالكامل سيكون قد استصلح أكثر من 2 مليون فدان».

وتابع عضو مجلس الشيوخ، أن هذا المشروع مهم للغاية، حيث بدأت الدولة المصرية الاستفادة من 350 ألف فدان فقط من إجمالي مليوني فدان، ويوفر للدولة 750 مليون دولار.

مصر أكبر دولة مستوردة للقمح في العالم

وأشار الكاتب الصحفي الدكتور عماد الدين حسين عضو مجلس الشيوخ، إلى أنّ زيادة الإنتاج تؤدي إلى تقليل الدولارات التي تدفعها الدولة المصرية لاستيراد السلع، مثل القمح، وبخاصة أن مصر أكبر دولة مستوردة للقمح في العالم، موضحًا: «المشاهد اللي اتصورت النهاردة حاجة تشرح القلب، ونتمنى إنه يكتمل على خير، لأنه سيقلل من اعتمادنا على الخارج ويوفر فرص عمل ويتيح لمصر دورات زراعية مستمرة».

رسائل مهمة من الرئيس

وأكد عماد الدين حسين، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه رسائل مهمة للمصريين خلال افتتاح مشروع اليوم، منها أهمية الوعي وإدراك مدى عمق هذا المشروع ووضعه في السياق العام للمشروعات القومية التي افتتحتها الدولة المصرية.