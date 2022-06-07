عماد الدين حسين عن الحوار الوطني: «من حق الناس تتكلم وتطرح أفكار لمواجهة المشكلات»

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق، عضو مجلس الشيوخ، إن مصر أصبحت دولة حقيقية في الجمهورية الجديدة، وتسير في السياق الطبيعي ولا توجد نزاعات على الهوية أو سفن هجرة ولكن مجرد صعوبات ومشكلات تحدث لأي دولة، لافتا إلى أن مصر حظها سيئ لأنها كانت تسير بشكل جيد ولكن أزمة فيروس كورونا المستجد ثم ارتفعت أسعار الحبوب والمحاصيل والنفط وزيادة التضخم نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية، ما منع مصر من الاستمتاع بنتائج الإصلاح الاقتصادي، لكن مصر ستتعافى لتكمل في الطريق الذي تسير فيه.

عماد الدين حسين: الحوار الوطني جاء في وقته

وأضاف «حسين» خلال استضافته في برنامج «الحياة اليوم»، على فضائية «الحياة» مساء اليوم الثلاثاء، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أن الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسي جاء في وقته، مؤكدا أن الحوار يخفف اختناق المجتمع، والنظام القوي يريد إجراء حوار سياسي مجتمعي.

أهمية الحوار للمجتمع

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن بعض الناس لديهم تخوف من السياسة والتعددية والأحزاب لأن سمعة هذه المصطلحات بعد ثورة 25 يناير أصبحت سيئة ولكن حاليا من حق الناس أن تتكلم، ويوجد توافق بين الحكومة والقوى السياسية لمواجهة المشكلة الاقتصادية التي تواجهها مصر.

ولفت «حسين» إلى أن الحوار الوطني تطرح فيه الحكومة وجهة نظرها وتستمع إلى رأى القوى الوطنية من خلال بدائل مدروسة، لأن الناس من حقها طرح الأفكار على أرضية وطنية، لمواجهة المشكلات التي يتعرض لها المجتمع.