عماد الدين حسين: الإنتاج الزراعي يزيد عبر انضمام مساحات جديدة

قال عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق وعضو مجلس الشيوخ، إن مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي والذي افتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم، يثبت تحول مساحات كبرى من الصحراء الجرداء في محور الضبعة إلى مساحات منزرعة واسعة.

حسين: سنوفر على الدولة 750 مليون دولار كاستيراد

وأضاف «حسين»، خلال استضافته ببرنامج «الحياة اليوم»، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن الإنتاج الزراعي دائما ما يزيد عبر انضمام مساحات زراعية جديدة إلى الرقعة الزراعية المصرية، لافتا إلى أن المساحات التي زرعت في مشروع الضبعة ستوفر على الدولة 750 مليون دولار كاستيراد.

وواصل قائلا: «مصر الأولى على مستوى العالم في استيراد القمح، وكنا نستورد القمح من روسيا وأوكرانيا، وبالنسبة لفول الصويا فكان سعر الطن منه 800 دولار وأصبح 1800 دولار، وكان لازم نعمل البنية التحتية حتى نستطيع إنجاز مشروع تعليمي حقيقي، ومش هنقدر ننمي البشر إلا بعد تنمية الحجر، والبنية الأساسية هي اللي بتسبق».

وأوضح أن مصر بات لديها قدرة في تخزين القمح والذرة لمدد تصل لـ6 أشهر، وتحافظ على الحبوب بعيدة عن الفساد، «الأولويات كان لازم فيها نعمل البنية الأساسية حتى ننطلق في بناء الإنسان، وبناء الأسواق التجارية الكبرى حل مثالي لعدم رفع الأسعار شكل مبالغ فيه».

وتابع: «لما زرعنا حوالي مليون فدان قمح بأكثر من مكان فهنوفر مليون طن قمح سنويا، وبالتالي حصة القمح اللي بيستوردها القطاع العام بعد التوسع في الأراضي فده معناه أننا هنوفر الكثير من الدولارات، وأتمنى أن الإعلام يلعب دور ويوصل رسائل الرئيس للمواطن».