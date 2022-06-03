عماد الدين حسين: السوشيال ميديا أقوى حزب في الشارع

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين عضو مجلس الشيوخ، إنّ الحزب الأقوى في مصر قد يكون «السوشيال ميديا»، لافتًا إلى أنّ مصر بها 104 أحزاب سياسية مسجلة بشكل رسمي، لكن عندما تُثثار التساؤلات بشأن الأحزاب ذات التأثير السياسي الكاسح في الشارع المصري تكون الإجابة «لا يوجد».

وأضاف حسين، خلال لقائه مع الإعلامي خالد ميري ببرنامج «كلمة السر» المذاع على قناة صدى البلد، أن الانتخابات الأخيرة ليست مقياسا لتأثير الأحزاب في الشارع، مفسرا ذلك بأن الأحزاب اندمجت في القوائم، وبالتالي فإن الاحتكام إلى معايير تنافسية ليست موجودة.

الدور الأساسي للأحزاب

وتابع عضو مجلس الشيوخ: «الأحزاب يجب أن تلعب دورا اجتماعيا واقتصاديا، ولكن دورها هو التنافس السياسي للوصول إلى السلطة وتطبيق البرامج السياسية، وأتمنى»، لافتًا إلى أنّ دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي للحوار الوطني جاءت في وقتها ويجب على الجميع استغلالها بشكل جيد.

جماعة الإخوان الإرهابية ليس لها تواجد في الحوار الوطني

وشدد، على أنّ جماعة الإخوان الإرهابية ليس لها تواجد في الحوار الوطني، في حين أنه توجد معارضة وطنية نحترمها ونقدرها، لافتًا إلى أنّ الديمقراطية ليست بقرار حكومي بل هي عبارة عن تراكم سياسات وأحزاب قوية بالشارع لكن لا يوجد أحزاب ذات تأثير جماهيري كاسح الآن، مشيرا إلى أن الحزب الأقوى في الشارع هو حزب السوشيال ميديا.

ولفت، إلى أنّ من مصلحة الدولة وجود قوى سياسية حقيقية بدلا من وجود القوى الظلامية، وكلما كان هناك تنافس سياسي حقيقية وجدت القوى الوطنية التي تعمل على مصلحة الوطن، موضحا أن التعديلات الدستورية تأتي بعد الوصول إلى نتائج الحوار الوطني.