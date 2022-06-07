«التنظيم والإدارة» يعلن عن وظائف شاغرة بمحافظة المنوفية.. تعرف عليها

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عبر بوابة الوظائف الحكومية، التابعة له، عن حاجة محافظة المنوفية لشغل وظائف شاغرة بها، وفق ضوابط وشروط وقواعد محددة، جاءت تفاصيلها في إعلان الجهاز على النحو التالي:

تفاصيل الوظيفة المطلوب شغلها بمحافظة المنوفية

وأعلن الجهاز عبر بوابة الوظائف الحكومية عن حاجة محافظة المنوفية، إلى شغل وظيفة مدير عام الشئون الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم، ضمن الضوابط والشروط التالية:

- الوظيفة: مدير عام الشئون الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم

بيانات الوظيفة

- الجهة طالبة الإعلان: محافظة المنوفية

- المجموعة الوظيفية: الوظائف التخصصية

- المجموعة النوعية: للوظائف القيادية

- الجهة التابع لها: محافظة المنوفية

- وصف الوظيفة: تقع هذه الوظيفة على قمة وظائف الإدارة العامة للشئون الهندسية بديوان المركز والمدينة من المستوى المتميز، يختص شاغلها بوضع الخطط والبرامج التفصيلية لإنجاز أعمال الشئون الهندسية بالمدن والأحياء ومتابعه تنفيذها.

المهارات المطلوبة لشغل الوظيفة المعلن عنها

- المهارات الأساسية: يعمل شاغل هذه الوظيفة تحت التوجيه العام للسيد رئيس المركز والمدينة الذي يراجع أعماله مراجعه إجمالية بهدف التحقيق من نتائج الأعمال تتمشى مع خطة وبرامجه وأحواله الفنية، يشرف على تنظيم الحملة الميكانيكية والأشراف على أعمال الصيانة والتشغيل بها، يؤدى ما يسند اليه من أعمال أخرى مماثلة في نطاق واجبات ومسئوليات الوظيفة.

- سنوات الخبرة: قضاء مدة بينية مقدارها عام على الأقل في وظيفة من المستوى الوظيفي (أ)، أو قضاء مدة كلية مقدارها سبعة عشر عاماً على الأقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة.

شروط المتقدمين الراغبين في شغل الوظيفة

- شروط المؤهل: مؤهل هندسي عالي تخصص مناسب لطبيعة العمل.

المستندات المطلوبة:

• عدد (2) صورة شخصية، وعدد (9) ملفات (أصل + 8 صور) كل ملف يحتوي على بيان حالة وظيفية معتمد ومختوم من الجهة التابع لها مقدم الطلب موضحا به الاسم، تاريخ الميلاد ،محل الإقامة، الرقم القومي، رقم الموبايل، الحالة الاجتماعية، المؤهل العلمي الحاصل عليه، تاريخ الحصول عليه، تاريخ التعين والدرجة المالية، المجموعة النوعية، الوظائف الإشرافية التي شغلها، الدورات التدريبية الحاصل عليها، الجزاءات أو التحقيقات أو الإحالة للمحاكمة التأديبية، تقارير الكفاية ثلاث سنوات سابقة، خطابات الشكر وشهادة التقدير الحاصل عليها، الدورات التدريبية الحاصل عليها.

ويعلن الجهاز أن جميع الشروط الواردة بهذا الإعلان على مسئولية الجهة.

بيانات الإعلان يتضمن كلا من:

- حالة الوظيفة: وظيفة خالية

- بداية الإعلان:2022/06/06

- نهاية الإعلان:2022/07/06

- العدد المطلوب:1

- بيانات الاتصال: على من يرغب شغل إحدى هذه الوظائف التقدم بطلب باسم السيد / الوزير المحافظ باليد للأمانة الفنية للجنة الوظائف القيادية ومقرها ديوان عام محافظة المنوفية بالإدارة العامة للموارد البشرية.