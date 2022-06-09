وظائف خالية للشباب بمرتبات عالية من وزارة الرياضة.. اعرف التفاصيل

يبحث الكثير من الشباب الراغبين في الحصول على فرصة عمل، عن وظائف خالية في الكثير من الشركات والمؤسسات المختلفة، سواء كانت حكومية أو خاصة، على أن تكون تلك الوظائف مناسبة لمؤهلاتهم، ومرتباتها تتناسب مع احتياجاتهم الشخصية من متطلبات الحياة، ما جعل وزارة الشباب والرياضة تعلن عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» عن تنظيم ملتقى توظيفي للشباب بالمدينة الشبابية بالأسمرات.

وأوضحت وزارة الشباب والرياضة، تفاصيل الملتقى التوظيفي؛ إذ أن الوظائف جاءت لتكون في مجال الأمن والخدمات، من خلال مجموعة كبيرة من الشركات، وتتمثل في «شركة حورس للخدمات العامة»، التي توفر مجموعة مختلفة من فرص العمل الحقيقية وهي:

الوظائف المطلوبة

- شركة حورس، تتمثل الوظائف التي تطلبها في «أمن، عمال نظافة، عمال انتاجكول، سنترمراقبه كاميرات».

- شركة جي فور، وتتمثل الوظائف التي تطلبها في «أفراد أمن».

- شركة إيجل لخدمات النظافة، وتوفر مجموعة مختلفة من فرص العمل الحقيقية وتتمثل في «عمال نظافة شباب وبنات».

- شركة كانستار للأمن والحراسة، وتوفر مجموعة مختلفة من فرص العمل الحقيقية وهي «أفراد أمن، إداري».

- الشركة المصرية الأوربية للأمن والحراسة، وتوفر مجموعة مختلفة من فرص العمل الحقيقية وهي «أفراد أمن».

- شركة السد العالي للحراسة، وتوفر مجموعة مختلفة من فرص العمل الحقيقية وهي «أفراد أمن».

- شركة حراسات للخدمات الأمنية، وتوفر مجموعة مختلفة من فرص العمل الحقيقية وهي «افراد أمن اداري».

تفاصيل الملتقى التوظيفي

والملتقى التوظيفي يقام بالتعاون بين وزارة الشباب والرياضة الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب وشركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر للتنمية، من خلال مبادرة توظيف مصر، على أن يكون يبدأ يوم 11 يونيو الجاري، في تمام الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 2 ظهرا بالمدينة الشبابية في الأسمرات.