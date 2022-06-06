وظائف مياه الشرب والصرف الصحي.. موعد اختبارات المتقدمين 2021

كشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا عبر الموقع الرسمي على صفحتها الرسمية على «فيسبوك»، عن تحديد موعد الاختبارات التحريرية للمستوفين لشروط الإعلان رقم 1 لسنة 2021 للوظائف الآتية «مهندس- فنى تشغيل - كاتب ومدخل بيانات - قارئ ومحصل - حرفى تشغيل - لحام - كهربائى - سباك - سائق - سائق معدات ثقيلة - عامل خدمة»، والتي تقرر عقدها كمرحلة أولى في الفترة من الأحد الموافق 19 من شهر يونيو المقبل 2022 وحتى السبت الموافق 25 من نفس الشهر بمقر المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بقنا الكائن بقنا بالمساكن أمام مكتب العمل.

حضور المستوفين للشروط في الموعد والمكان المحدد

وطالبت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا عبر الموقع الرسمي على صفحتها الرسمية على «فيسبوك»، جميع المستوفين للشروط الحضور في الموعد والمكان المحدد له قرين اسمه مع احضار «أصل البطاقة الشخصية - أصل شهادة التجنيد - أصل شهادة المؤهل - أصل الرخصة للسائقين - إيصال توريد بمبلغ 50 جنيها يتم سدادها بأقرب فرع من فروع الشركة أو الديوان العام أو القطاع التجاري» عن طريق الفيزا كارت.

موعد مكان الاختبار التحريري للمنطبق عليهم الشروط للوظائف 2021

وكشفت الشركة أنها ستوافي المستوفين للشروط بموعد الاختبار التحريري للوظائف الآتية «كيميائى / مراقب أمن / أمين مخزن / فني معمل».

وحددت شركة مياه الشرب موعد مكان الاختبار التحريري للمنطبق عليهم الشروط بوظائف المسابقة رقم (1) لعـام 2021 بمقرالمعهد العالى للخدمة الاجتماعية بقنا الكائن بقنا

أولا مهندسين ميكانيكا يوم الأحد الموافق 19 يونيو 2022

من الساعة 10 ص حتى 11 ص

رابط كشوف أسماء المتقدمين مهندسين ميكانيكا https://drive.google.com/.https://adminlive.elwatannews.com/1w3KAq.https://adminlive.elwatannews.com/view...

ثانيا مهندسين كهرباء يوم الأحد الموافق 19 يونيو 2022

رابط كشوف أسماء المتقدمين مهندسين كهرباءhttps://drive.google.com/.https://adminlive.elwatannews.com/1vySQ.https://adminlive.elwatannews.com/view