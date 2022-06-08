هيفاء وهبي تتألق بلوك «بمبي» خطف أنظار معجبيها.. إطلالة تشبه الأميرات «صور»

نشرت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، أحدث سيشن تصوير لها، إذ ظهرت من خلاله بلوك «بمبي» هادئ، لفت أنظار جمهورها إليها، وطلت مثل الأميرات.

ونالت إطلالة هيفاء وهبي إعجاب جمهورها، الذين أشادوا بجمالها وشبابها الدائم المتجدد.

هيفاء وهبي تستعد لطرح كليبها الجديد

وتستعد المطربة اللبنانيه هيفاء وهبي لطرح كليبها الغنائي الجديد «تيجي‬⁩ تيجي»، الذي انتهت من تصويره منذ أيام قليلة في لبنان.

ويتضمن الكليب عددا من المشاهد الاستعراضية لـ هيفاء وهبي وعددا من الراقصين معها، كما تدربت فترة طويلة على تلك الرقصات بمصاحبة فريق العمل، وكانت حريصة كل فترة على مشاركة جمهورها صور تصوير الكليب عبر حساباتها على السوشيال ميديا.

وفي الشهر الماضي، نشرت هيفاء وهبي ‬⁩صورة لها من كواليس تحضيرات تصوير فيديو كليبها الجديد «تيجي‬⁩ تيجي» عبر خاصية ستوري بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، وعلقت: «رقص.. رقص.. رقص».

هيفاء وهبي وكليب «لو كنت»

وحققت الفنانة هيفاء وهبي مؤخرا بفيديو كليب «لو كنت» والذي شاركة فيه الغناء الفنان أكرم حسني، ملايين المشاهدات على «اليوتيوب»، ولا يزال حتى الآن يحصد مشاهدات عديدة فقد حقق حاليا 63 مليون مشاهدة.

فيلم أشباح أوروبا

جرى تأجيل عرض فيلم «أشباح أوروبا» لهيفاء وهبي، الذي كان من المفترض عرضه في موسم عيد الفطر الماضي، ولكن الخلافات بين هيفاء وهبي والمنتج محمد وزيري التي ما زالت قائمة كانت سببا في تأجيل طرح الفيلم في دور العرض حتى الآن.

فيلم «أشباح أوروبا» بطولة هيفاء وهبي، أحمد الفيشاوي، باسم سمرة، مصطفى خاطر، أروى جودة، عباس أبوالحسن وبيومي فؤاد.