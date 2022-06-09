«تحديث الصناعة»: نخطط لإحلال 131 بندا جمركيا لترشيد الواردات

قال المهندس محمد عبدالكريم، رئيس مركز تحديث الصناعة، إنّ الدولة تعمل حاليا على دعم الصناعة بشكل متكامل، وهو أمر لم يكن موجودا لعقود، حيث تعمل القيادة السياسية في الوقت الحالي، على تعميق الصناعات المحلية.

131 بندا جمركيا جار إحلالها

وأضاف عبدالكريم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء DMC»، تقديم الإعلامي رامي رضوان، والمُذاع على فضائية DMC، أنّ الدولة المصرية تدعم توطين وتحديث الصناعة الوطنية والمنتج المحلي، حيث جرى تحديد 131 بندا جمركيا تعمل الدولة حاليا على إحلالها، عبر التصنيع المحلي لهم على الأراضي المصرية.

تعميق التصنيع المحلي

واستطرد: «حطينا خطة للبنود اللي لازم يتعملها إحلال، ورسمنا فكرة لتعميق التصنيع المحلي الحقيقي، واعتمدنا على المحافظات اللي مهتمة بتصنيع منتجات بتنافس بشكل عالمي».

وأوضح أنّ الـ131 بندا شكلوا 17 مليار دولار من إجمالي الواردات المصرية من الدول المختلفة، ما مثل ربع المنتجات المستوردة، وفي هذا الإطار جرى وضع خطة لتصنيع تلك البنود محليا، متابعا: «بنعتمد على مستلزمات الإنتاج كاملة، والـ131 بند أكتر من 95% منهم مدخلات إنتاج، وده تعميق حقيقي وبيفتح مجال للشباب في الصناعات الصغيرة والمتوسطة».

وتابع: «إحنا بنتكلم على سلاسل إمداد عشان التصنيع، وده هيساهم في رفع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، ودي عصب أي اقتصاد في العالم، وعموده الفقري، وبدأنا الاهتمام به مع مناقشة المجتمع الصناعي».