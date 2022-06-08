عاجل.. انقلاب سيارة نقل محملة بالمازوت بالطريق الدائري

انقلبت منذ قليل سيارة نقل محملة بالمازوت بالطريق الدائري في محافظة الجيزة، ما أدى إلى تكدس السيارات وبطء الحركة المرورية.

اختلال عجلة القيادة سبب انقلاب السيارة

وتلقت شرطة النجدة بلاغا من الأهالي بانقلاب سيارة نقل محملة بالمازوت على الطريق الدائري بالجيزة، ما أدى إلى تكدس السيارات وتباطؤ حركة المرور، بسبب اختلال عجلة القيادة، دون حدوث وفيات أو إصابات.

رفع حطام الحادث وتسيير حركة المرور

وعلى الفور، أمر اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة للمباحث بانتقال رجال المرور والمباحث إلى مكان الحادث لرفع الحطام، وتسيير حركة المرور.