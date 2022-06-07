إصابة 13 شخصا في حادث انقلاب سيارة بمركز بدر بالبحيرة

أصيب 13 شخصًا بينهم 5 أطفال بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، جراء وقوع حادث انقلاب سيارة «نقل» بجوار كوبري السخنة بنطاق دائرة مركز بدر بمحافظة البحيرة، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى كوم حمادة المركزي لتلقي العلاج اللازم، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

إخطار لمديرية أمن البحيرة بتفاصيل الحادث

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارًا من مركز شرطة بدر يفيد بوقوع حادث إنقلاب سيارة نصف نقل، ما أدى إلى إصابة 13 شخص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، وجار عمل الفحوصات الطبية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة.

أسماء المصابين في الحادث

بالانتقال إلى مكان الحادث تبين إصابة كل من: نجلاء فتحي بدر، 33 عامًا، مصابة بكدمات وجروح متفرقة بأنحاء الجسم ، نسمة السيد مبروك، 23 عامًا، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج، هيثم شاهين أبوبكر، 16 عامًا، مصاب بكسر في الحوض، مبروك عطا أحمد فايد، 24 عامًا، مصاب باشتباه نزيف بالبطن وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، هايدي إبراهيم علي، 13 عامًا، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج، إلهام شاهين عبد العزيز، 19 عامًا، مصابة بكدمات متفرقة وكسر في الساق اليمنى، محمد حمادة محمد قشطة، 22 عامًا، فاطمة علي الحمود، 18 عامًا، سلمي رجب سمير، 13 عامًا، مصاب بكسر في الحوض، محمد أحمد القصاص، 14 عامًا، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج ،عرفان محمد عرفان، 16 عامًا، مصاب باشتباه نزيف بالبطن، أحمد السيد صلاح، 17 عامًا، محمود سعيد حسين، 20 عامًا"، وجميعهم مقمين وأبوعبد والحجر.

وجرى نقل المصابين إلى المستشفى مركز بدر لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الحادث.