مصرع سيدة وإصابة 4 آخرين بحادث انقلاب سيارة سوزوكي بترعة ناصر بالبحيرة

لقيت فتاة مصرعها فيما أصيب 4 آخرون في حادث انقلاب سيارة «تومناية» بطريق مصر إسكندرية الصحراوي عند الكيلو 75، في اتجاه القاهرة بنطاق مركز النوبارية بمحافظة البحيرة اليوم، وجرى حفظ الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة وعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة للمصابين، وجرى تحرير محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

إخطار لمديرية أمن البحيرة

وتلقى اللواء أحمد عرفات، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة النوبارية يفيد انقلاب سيارة تومناية «سوزوكي» بمشروع ناصر بالكيلو 75 بطريق مصر إسكندرية الصحراوي بنطاق مركز النوبارية، ما أدى إلى مصرع سيدة وإصابة 4 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، وجارٍ عمل الفحوصات الطبية اللازمة وتحرير المحضر اللازم.

انتقال أجهزة الأمن لمكان الحادث

بالانتقال إلى مكان الحادث تبين وفاة «أمل محمود حسين موسى»، 14 عامًا، طالبة ومقيمة بقرية شلتوت، وجرى حفظ الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى غرب النوبارية العام تحت تصرف النيابة العامة.

فيما أصيبت كل من: «زينب محمد وليد، 18 عامًا مصابة بكدمات وجروح متفرقة بأنحاء الجسم وكسر في الساق اليمنى ونزيف في البطن، حنان أحمد أحمد، 30 عامًا، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، رحمة عرفات فتوح، 16 عامًا مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج ونزيف في البطن، دعاء عبد الله إبراهيم، 14 عامًا، مصابة بكدمات وجروح متفرقة وكسر في الساق اليمنى وجرح نافذ في البطن.

وجرى نقلهم لمستشفى غرب النوبارية المركزي لتلقي العلاج اللازم وجري تحرير محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.