إصابة 11 بينهم 5 أطفال في انقلاب سيارة على الدائري الإقليمي بالمنوفية

أصيب 11 شخصاً، بينهم 5 أطفال، في حادث انقلاب سيارة على الطريق الإقليمي بمحافظة المنوفية، حيث جرى الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى الباجور العام، لتلقي العلاج وإجراء الفحوصات اللازمة، وتم تحرير محضر لاتخاذ الإجراءات القانونية.

انتقال قوة أمنية إلى مكان الحادث

انتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة لمعرفة تفاصيل الحادث وأسبابه، وتم الدفع بونش لإزالة آثار الحادث من الطريق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرير المحضر اللازم، وجرى إخطار جهات التحقيق، لمباشرة أعمالها حيال الواقعة.

وأكد مصدر طبي أنه فور تلقي بلاغ بوقوع حادث انقلاب سيارة وسقوط عدد من المصابين، تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، بالقرب من «كارتة الخطاطبة»، وتم نقل المصابين إلى مستشفي الباجور العام، ويتولى الأطباء تقديم الرعاية الصحية اللازمة للمصابين بالمستشفى.

إخطار مدير الأمن بانقلاب سيارة على الطريق الدائري

تلقي اللواء سالم الدميني، مدير أمن المنوفية، إخطاراً من مأمور مركز شرطة الباجور، يفيد بانقلاب سيارة على الطريق الدائري الإقليمي، بنطاق دائرة المركز، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار جهات التحقيق، ونقل المصابين إلى مستشفى الباجور العام، لتلقي الرعاية الصحية اللازمة.

مقتل طالبة على يد والدتها وخالها بالمنوفية

على صعيد آخر، شهدت قرية «عرب الرمل»، التابعة لمركز قويسنا في محافظة المنوفية، مقتل طالبة على يد والدتها وخالها، بسبب شكهم في سلوكها، حيث جرى نقل الطالبة إلى المستشفى، بعد سقوطها على الأرض أثناء تعرضها للتعذيب، ولكنها توفيت متأثرة بإصاباتها.

تم إلقاء القبض على المتهمين، وإحالتهما إلي جهات التحقيق، بعد تحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة التي بدأت بمباشرة التحقيقات واستكمال الإجراءات القانونية.