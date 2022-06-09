سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الخميس 9-6-2022 في محلات الصاغة

يوما بعد يوم، يزداد بحث الكثير من المواطنين عن أسعار الذهب في الصاغة المصرية، خاصة سعر جرام الذهب عيار 21، باعتباره الأكثر مبيعا في مصر، إذ يحرص العديد من الراغبين في الزواج على متابعة أسعاره بشكل يومي، لمعرفة المقدار الذي يمكن شراءه بالأموال التي يمتلكونها.

واهتماما بما يبحث عنه المتابعون والقراء بشكل يومي ومستمر، نوضح من خلال هذا التقرير أسعار الذهب اليوم الخميس الموافق 9 يونيو من عام 2022، خاصة سعر جرام الذهب عيار 21، والتي جاءت كما يلي:

سعر جرام الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الأربعاء نحو 858 جنيهًا للبيع، و860 جنيهًا للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل سعر جرام الذهب عيار 21، الذي يشهد إقبالا من قبل الكثيرين، نحو 1001 جنيه للبيع، و1003 جنيهات للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم، نحو 1144 جنيهًا للبيع، و1146 جنيهًا للشراء.

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس الموافق 9 يونيو لنحو 8008 جنيهات للبيع، و8024 جنيهًا للشراء.

سعر الكيلو الذهب

بلغ سعر كيلو الذهب اليوم الخميس الموافق 8 يونيو، 1144000 جنيه للبيع، و1146286 جنيهًا للشراء.

أسعار الذهب في أسواق المال

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم نحو 836.08 جنيه، بما يعادل 44.76 دولار في أسواق المال، كما سجلت قيمة وسعر الجنيه الذهب نحو 7803 جنيهًا، بما يعادل 417.74 دولار، كما بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 إلى 1115 جنيهات، بما يعادل 59.68 دولار، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم، نحو 975.43 جنيه، بما يعادل 52.22 دولار اليوم الخميس.