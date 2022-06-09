سعر طبق وكرتونة البيض اليوم الخميس 9-6-2022 في الأسواق المحلية

يعد البيض أرخص أنواع البروتينات التي يمكن أن تعوض الجسم عن ما يفقده في حالة عدم تناوله لحوم حمراء أو بيضاء، كما أنه وجبة سهلة وسريعة التحضير، يحرص العديد من المواطنين على إدراجه في قائمة الإفطار الخاصة بهم حتى يمدهم بالطاقة التي يحتاج إليها الجسم.

وتحرص بوابة «الوطن» على توفير ما يبحث عنه المواطنين والمتابعين والقراء بشكل يومي ومستمر، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير سعر طبق وكرتونة البيض اليوم الخميس الموافق 9 يونيو، وفق حديث الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية بالقاهرة لـ«الوطن»، والتي جاءت كالتالي:

سعر طبق البيض اليوم

أوضح رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة، أن سعر طبق وكرتونة البيض اليوم الخميس سجل استقرارا في الأنواع كافة، وتراوح سعر طبق البيض الأحمر بين 51 و53 جنيها من المزرعة للتاجر، ليباع للمستهلك بين 54 و55 جنيهًا.

وأشار «السيد» إلى أن سعر البيض البلدي وهو الأعلى سعرا؛ إذ يصل إلى نحو 60 جنيها، وتراوحت قيمة البيض الأبيض في المزرعة بين 47 و48 جنيها، ليصل للمستهلك بسعر يتراوح بين 52 و54 جنيهًا، حسب المنطقة.

سعر كرتونة البيض في الأسواق

وجاء سعر طبق البيض الأحمر اليوم، والذي يحتوي على 10 بيضات، ليتراوح بين 20 و27 جنيهًا، فيما تراوح سعر كرتونة البيض التي تحتوي على 20 بيضة بين 39 و45 جنيهًا للمستهلك، كما سجل سعر كرتونة البيض الأبيض التي تتكون من 30 بيضة، بين 60 و70 جنيهًا.

أسعار الدواجن اليوم

ولفت رئيس شعبة الدواجن، إلى أن أسعار الدواجن اليوم في مصر متباينة؛ إذ يسجل سعر طبق دبابيس الدجاج قيمة تتراوح بين 60 و70 جنيها للكيلو، بينما تراوح سعر البطة الكاملة مذبوحة ومعبأة وزن 2800 جرام بين 140 إلى 233 جنيهًا.