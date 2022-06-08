سعر طبق وكرتونة البيض اليوم الأربعاء 8-6-2022 في الأسواق المحلية

يجني الناس فوائد عدة عند تناول البيض وإدخاله في تحضير العديد من الأطعمة وأكله مسلوقا في الأنظمة الغذائية المختلفة، إذ أنّه مصدر جيد لرفع نسبة البروتينات الدهنية عالية الكثافة، كما أنه يساعد في معالجة تمزق أنسجة العضلات الناتج عن النشاط الرياضي وذلك بفضل البروتين الذي يحتويه، لذا يبحث الناس بشكل مستمر عن سعر طبق وكرتونة البيض.

وفي إطار اهتمام الناس بهذا المنتج، تقدم بوابة «الوطن» ضمن خدماتها اليومية للقراء، سعر طبق وكرتونة البيض في الأسواق المحلية اليوم وفي المحلات التجارية الكبرى، والأسواق الشعبية وفقا لما قاله الدكتور عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية في تصريحات خاصة لبوابة الوطن، وجاءت الأسعار كالتالي:

سعر طبق البيض

وقال عبدالعزيز السيد، إن سعر طبق وكرتونة البيض اليوم سجل استقرارا في كافة الأنواع اليوم الأربعاء الموافق 8 يونيو.

وتراوحت قيمة وسعر طبق البيض الأحمر بين 51 و53 جنيها من المزرعة للتاجر، ليباع للمستهلك بين 54 و55 جنيهًا.

وبلغ سعر البيض البلدي وهو الأعلى لنحو 60 جنيها.

وتراوح سعر البيض الأبيض في المزرعة بين 47 و48 جنيهًا، ليصل للمستهلك بسعر يتراوح بين 52 و54 جنيهًا، حسب المنطقة.

سعر كرتونة البيض في الأسواق

وبالنسبة للأسواق المختلفة، سجل سعر طبق البيض الأحمر الذي يحتوي على 10 بيضات، بين 20 و27 جنيهًا.

وتراوح سعر كرتونة البيض التي تحتوي على 20 بيضة بين 39 و45 جنيهًا للمستهلك، كما سجل سعر كرتونة البيض الأبيض التي تتكون من 30 بيضة، بين 60 و70 جنيهًا.

أسعار الدواجن اليوم

ووفقا لعدد من المحال التجارية، فإن سعر طبق دبابيس دجاج تراوح بين 60 و70 جنيها للكيلو، بينما تراوح سعر البطة الكاملة مذبوحة ومعبأة وزن 2800 جرام بين 140 إلى 233 جنيهًا.

وتراوح سعر طبق الأوراك بين 55 و100 جنيه، وسجل سعر الأجنحة بين 35 و55 جنيهًا، وسعر طبق كبد وقوانص نحو 82 جنيهًا، بينما سعر طبق كبدة فراخ بين 67 و97 جنيهًا اليوم.