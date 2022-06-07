سعر طبق وكرتونة البيض اليوم الثلاثاء 7-6-2022 في الأسواق المحلية

يعد البيض من الأطعمة التي تعتبر مصدر جيد لرفع نسبة البروتينات الدهنية عالية الكثافة، الذي يعرف بالكوليسترول الجيد لهذا فإن تناوله هام جدا لصحة الجسم، فضلا عن أنه طعام يساعد في معالجة تمزق أنسجة العضلات الناتج عن النشاط الرياضي وذلك بفضل البروتين الذي يحتويه، لهذا يتساءل المواطنون يوميا عن سعر كرتونة وطبق البيض.

واليوم الثلاثاء 7 يونيو، تقدم بوابة «الوطن» ضمن خدماتها اليومية للقراء، سعر طبق وكرتونة البيض في الأسواق المحلية اليوم وفي المحلات التجارية الكبرى، والأسواق الشعبية وجاءت الأسعار كالتالي:

سعر طبق البيض

وفي تصريح للدكتور عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية، فإن سعر طبق وكرتونة البيض اليوم سجلت استقرارا في كافة الأنواع؛ إذ تراوحت قيمة وسعر طبق البيض الأحمر بين 51 و53 جنيها من المزرعة للتاجر، ليباع للمستهلك بين 54 و55 جنيها، بينما سعر البيض البلدي وهو الأعلى يصل لنحو 60 جنيها.

وأوضح رئيس الشعبة أنه بشأن البيض الأبيض فسجل سعره في المزرعة قيمة تراوحت بين 47 و48 جنيها، ليصل للمستهلك بسعر يتراوح بين 52 و54 جنيها، حسب المنطقة.

سعر كرتونة البيض في الأسواق

وسجل سعر طبق البيض الأحمر الذي يحتوي على 10 بيضات، بين 20 و27 جنيها، وتراوح سعر كرتونة البيض التي تحتوي على 20 بيضة بين 39 و45 جنيها للمستهلك، كما سجل سعر كرتونة البيض الأبيض التي تتكون من 30 بيضة، بين 60 و70 جنيها، وبهذا استقر سعر البيض في المحلات التجارية الكبرى.

أسعار الدواجن اليوم

ووصلت قيمة وسعر طبق دبابيس دجاج بين 60 و70 جنيها للكيلو، بينما تراوح سعر البطة الكاملة مذبوحة ومعبأة وزن 2800 جرام بين 140 إلى 233 جنيهًا، فيما وجاء سعر طبق الأوراك بين 55 و100 جنيه، وسجل سعر الأجنحة بين 35 و55 جنيهًا، وسعر طبق كبد وقوانص نحو 82 جنيهًا، بينما سعر طبق كبدة فراخ بين 67 و97 جنيها اليوم.