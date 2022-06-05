سعر طبق وكرتونة البيض اليوم الأحد 5-6-2022 في الأسواق المحلية

سعر كرتونة البيض من الكلمات التي تزداد عمليات البحث عليها من قبل ربات المنازل، باعتبارها من الأطعمة الرئيسية على وجبة الإفطار كما تدخل في إعداد الكثير من الوجبات المختلفة.

وفي هذا السياق، تقدم بوابة «الوطن» ضمن خدماتها اليومية للقراء، سعر طبق وكرتونة البيض في الأسواق المحلية اليوم وفي المحلات التجارية الكبرى، والأسواق الشعبية وجاءت الأسعار كالتالي:

سعر طبق البيض

قال عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية، في تصريحات لبوابة «الوطن»، إن هناك استقرارا في سعر طبق وكرتونة البيض اليوم؛ إذ تراوح سعر طبق البيض الأحمر بين 51 و53 جنيها من المزرعة للتاجر، ليباع للمستهلك بين 54 و55 جنيها، بينما سعر البيض البلدي وهو الأعلى يصل لنحو 60 جنيها.

وأضاف أن سعر البيض الأبيض تراوح في المزرعة بين 47 و48 جنيها، ليصل للمستهلك بسعر يتراوح بين 52 و54 جنيها، حسب المنطقة.

سعر كرتونة البيض في الأسواق

واستقر سعر البيض في المحلات التجارية الكبرى ليسجل سعر طبق البيض الأحمر الذي يحتوي على 10 بيضات، بين 20 و27 جنيها، وتراوح سعر كرتونة البيض التي تحتوي على 20 بيضة بين 39 و45 جنيها للمستهلك، كما سجل سعر كرتونة البيض الأبيض التي تتكون من 30 بيضة، بين 60 و70 جنيها.

أسعار الدواجن اليوم

وجاء سعر طبق الأوراك بين 55 و100 جنيه، وسجل سعر الأجنحة بين 35 و55 جنيهًا، وسعر طبق كبد وقوانص نحو 82 جنيهًا، بينما سعر طبق كبدة فراخ بين 67 و97 جنيها، وطبق دبابيس دجاج تراوح سعره بين 60 و70 جنيها للكيلو، بينما تراوح سعر البطة الكاملة مذبوحة ومعبأة وزن 2800 جرام بين 140 إلى 233 جنيهًا.