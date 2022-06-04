سعر طبق وكرتونة البيض اليوم السبت 4-6-2022 في الأسواق المحلية

يدخل البيض في تحضير العديد من أطباق الحلويات والتورتة، كما أنه يمكن استخدامه في تحضير الأكلات المختلفة مثل البشاميل، كما يحرص الناس على تناوله في وجبتي الفطار والغذاء، نظرًا لما يحتويه من بروتين مهم لصحة الجسم، لذا يبحث الناس عن سعر طبق وكرتونة البيض في الأسواق.

وفيما يلي تستعرض بوابة «الوطن» سعر طبق وكرتونة البيض في الأسواق المحلية اليوم السبت الموافق 4 يونيو الجاري، وفقا لما قاله الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية، في تصريحات لبوابة «الوطن».

سعر طبق البيض اليوم

وتراوح سعر طبق البيض الأبيض في المزرعة ما بين 47 و48 جنيها، ليصل للمستهلك بسعر يتراوح بين 52 و54 جنيها، حسب المنطقة، وذلك وفقا لما قاله عبدالعزيز السيد.

كما تراوح سعر طبق البيض الأحمر ما بين 51 إلى 53 جنيها من المزرعة للتاجر، فيما يصل للمستهلك ما بين 54 إلى 55 جنيها.

وقال عبدالعزيز السيد، إن سعر البيض البلدي هو الأعلى، فيباع في المتوسط بنحو 60 جنيها.

سعر كرتونة البيض في الأسواق

وانخفض سعر البيض بشكل طفيف وفق المعلن على المواقع الإلكترونية لعدد من سلاسل المحلات التجارية الكبرى.

وسجل سعر طبق البيض الأحمر الذي يحتوي على 10 بيضات اليوم السبت الموافق 4 يونيو بين 20 و27 جنيها.

فيما تراوح سعر كرتونة البيض التي تحتوي على 20 بيضة بين 39 و45 جنيها للمستهلك.

كما تراوح سعر كرتونة البيض الأبيض التي تتكون من 30 بيضة، بين 60 و70 جنيها، اليوم السبت لموافق 4 يونيو الجاري.

أسعار الدواجن اليوم

واختلفت أسعار الدواجن، إذ تراوح سعر الدجاجة الكاملة في الأسواق بين 70 و90 جنيها، باختلاف الوزن، وتراوح سعر الكيلو بين 38 و40 جنيها.