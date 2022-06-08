أستاذ اقتصاد: التوسع في مشروعات الزراعة والصناعة أسهم في توفير فرص عمل

قال الدكتور كريم العمدة أستاذ التمويل والاستثمار، إن مؤشر البطالة هاجس لكل الحكومات حول العالم، موضحا أن انخفاض معدل البطالة يدل على نمو الدولة وتوسع الاقتصاد في الدولة، وهذا ما حدث في مصر.

اهتمام بالعمالة غير المنتظمة

وأضاف «العمدة» خلال تصريحات في «نشرة التاسعة» على القناة الأولى، مساء اليوم الأربعاء، أن الدولة اهتمت بالعمالة غير المنتظمة أثناء جائحة كورونا، وجرى توفير 5 دفعات مساعدة لهم، ونجحت الدولة في تقليل معدل البطالة في عام 2021، لأقل معدل منذ 10 سنوات، لافتا إلى أن المشاريع القومية العملاقة رفعت معدل النمو.

التوسع في الزراعة والصناعة

وأوضح أستاذ التمويل والاستثمار، أن التوسع في الزراعة والصناعة في مصر خلال السنوات الماضية أسهم في توفير فرص عمل، وكان هناك استقرار اقتصادي وسياسي أسهم في وجود مدن صناعية روسية وصينية، وهو نوع جديد من الاستثمار يحتاجه الدولة والمواطن.