«المصرية للأقمار الصناعية»: انطلاق نايل سات 301 ليضم 38 قناة قمرية

قال المهندس عماد البنا، نائب رئيس القطاع الفضائي بالشركة المصرية للأقمار الصناعية، إن القمر الصناعي نايل سات 301، يزن نحو 4 أطنان، مؤكدا أنه يضم 38 قناة قمرية في نطاق ku band، متابعا: «أضفنا ترددات جديدة لشمال أفريقيا والشرق الأوسط».

استخدام الإنترنت في الأماكن الحدودية

وأضاف «البنا» خلال لقائه، عبر فضائية «اكسترا نيوز»، أن القمر الصناعي الجديد 301 يضيف إمكانية استخدام الإنترنت في الأماكن الحدودية بساحل البحرين المتوسط والأحمر.

العمر الافتراضي للقمر الصناعي 15 عاما

وتابع نائب رئيس القطاع الفضائي بالشركة المصرية للأقمار الصناعية، أن العمر الافتراضي للقمر الصناعي نايل سات 301 يبلغ نحو 15 عاما، مؤكدا أنه عندما يتم وضع القمر الصناعي 301 في مدار محدد، يعمل مع القمر الصناعي 201.

وأشار المهندس عماد البنا إلى أن القمر الصناعي الجديد يغطي مناطق جديدة بجنوب أفريقيا ودول حوض النيل.