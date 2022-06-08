مدير مشروع نايل سات 301: القمر ليس بديلا.. يضم الكثير من الخدمات الجديدة

قال الدكتور عمرو إمام، مدير مشروع القمر الصناعي نايل سات 301، إن منظومة القمر الصناعي «نايل سات»، بدأت أول أعمالها عام 1998، ثم تم إطلاق قمرين للنايل سات بأرقام 101 و102، ثم تم إطلاق القمر الحالي، الذي يحمل رقم 201 وعليه كل القنوات الحديثة.

إمام: القمر الصناعي 201 تنتهي فترة عمله 2028

أضاف «إمام»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «اليوم»، وتقدمه الإعلامية دينا عصمت، المذاع على فضائية «DMC»، أن القمر الجديد رقم 301، يحتوى على 38 قناة قمرية بمجال الإرسال التلفزيوني والإذاعي، واستهدف نفس منطقة التغطية، حيث أنه سيكون بديلا عن القمر الحالي 201 والذي سينتهي عمره الافتراضي عام 2028 والذي قد يمتد فتره عمله لـ2030.

واستطرد: «القمر نايل سات 301 ليس قمرا بديلا عن القمر 201، لكن تم إضافة عددا من الموارد الجديدة على القمر الجديد بترددات جديدة تسمح لنا الاستخدام فور الإطلاق، كما وتم استهداف مناطق تغطية جديدة وهي جنوب القارة الأفريقية ودول حوض النيل، وهما منطقتين جديدتين على النايل سات، وسيتم بدء أعمالهم في اليوم الأول من الإطلاق».

تقديم خدمات الإنترنت على القمر 301

وأوضح أن القمر الجديد سيتم من خلاله تقديم خدمات الإنترنت على القمر 301 على كافة أنحاء الجمهورية، «هذه الخدمات والمهام الجديدة التي تم وضعها على القمر 301 سيبدأ استخدامها منذ اليوم الأول لوصول القمر 301 إلى مداره وانتهاء الاختبارات الخاصة به، وهو ليس قمرا بديلا لكنه ذا موارد جديدة».

وتابع: «تم الإعداد للقمر الصناعي 301 بفترة دراسات استغرقت 3 سنوات وتصنيع استغرق عامان ونصف، وبناخد في تقديراتنا مخاطر الإطلاق ومخاطر أخرى، وهو التوقيت المناسب والمتمشي مع الاستراتيجية التي وضعتها الدولة وصولا لعام 2030».