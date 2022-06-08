«الإذاعات الإسلامية» عن إطلاق القمر المصري نايل سات 301: إنجاز تاريخي

وجه اتحاد الإذاعات الإسلامية برئاسة الدكتور عمرو الليثي، التهنئة إلى جمهورية مصر العربية، حكومة وشعباً، وجميع الإعلاميين، بمناسبة إطلاق القمر الصناعي المصري نايل سات 301.

نايل سات 301 يعزز قدرات الإعلام المصري

وجاء في بيان اتحاد الإذاعات الإسلامية، الذي صدر منذ قليل: «نهنئ جميع الإعلاميين على الإنجاز التاريخي الذي حققه الإعلام الوطني بإطلاق القمر الصناعي المصري نايل سات 301».

وتابع بيان اتحاد الإذاعات الإسلامية: القمر الصناعي المصري نايل سات 301، سيسهم بلا شك في تعزيز قدرات منظومة الإعلام المصري لينافس بقوة فى هذا المجال الحيوي، بما يحمله القمر من تقنيات حديثة يواكب بها التطور الهائل في عالم الإعلام والاتصال والنقلة التي سيحدثها بتغطيته لدول جنوب القارة الأفريقية ودول حوض نهر النيل.

نايل سات 301 إضافة إلى رصيد الإعلام المصري

وأشار إلى أن القمر الصناعي المصري نايل سات 301 إنجاز عظيم وتاريخي يضاف إلى رصيد منظومة الإعلام الوطني المصري، وكلنا فخر به وبكل من أسهم في هذا المشروع العظيم.