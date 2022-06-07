أحمد أنيس: القمر الصناعي الجديد يتيح إنترنت أسرع.. ويصل لحقل ظهر

قال أحمد أنيس، رئيس الشركة المصرية للأقمار الصناعية، إن القمر الصناعي يعمل لمدة 15 سنة ويمكن أن يمتد العمل سنتين لأن وقود القمر ينتهي بعد هذه الفترة والتكنولوجيات تتطور كل 7 سنين لذا يجب مواكبتها وتغيير القمر كل فترة، لافتا إلى أن مصر في الفترة المقبلة تكون قادرة على تشغيل الإنترنت من خلال قمرين 301 وقمر طيبة 1 من موقعين مداريين مختلفين وهذه ميزة غير طبيعية وخطوة استراتيجية مهمة.

القمر الصناعي الجديد يغطي الإنترنت في الفضاء المصري

وأضاف «أنيس» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «مساء dmc»، مساء اليوم الثلاثاء، على فضائية «DMC»، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، أن القمر الجديد يغطي الإنترنت في الفضاء المصري، أما القمر طيبة 1 يغطي مصر وبعض الدول العربية، ويتم تغطية الإنترنت في كل المناطق الحدودية والنائية في مصر، وكذلك حقول البترول في البحر الأبيض المتوسط وبالتحديد منطقة حقل ظهر.

4 محطات تراقب القمر الصناعي

وأشار رئيس الشركة المصرية للأقمار الصناعية، إلى الإنترنت يكون أسرع، لافتا إلى أن القمر الصناعي ينفصل من الصاروخ بعد نصف ساعة ولكن بعد 38 دقيقة يرسل إشارة إلى المحطة في الأرض وهذه أهم خطوة، مبينا أن هذا القمر يتحرك إلى مدار 10.5 غرب للتأكد من عمل الترددات بدقة ثم تحريكه للمدار الأصلي 7 درجات غرب وهذه السلسلة تستمر حتى 20 يوليو المقبل ليكون تحت سيطرة النايل سات بالكامل، موضحا أن هذه العمليات تتابعها محطات أقمار صناعية في إيطاليا وكوريا الجنوبية وفرنسا ومنطقة 6 أكتوبر، وكل ذلك يسير وفقا للأمور المخططة لها.